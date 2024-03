El 'toma y dame' entre Diosdado Cabello y Daniel Habif por su visita a Venezuela

La visita a Venezuela de uno de los más seguidos conferencistas de habla hispana, Daniel Habif, ha molestado al vicepresidente del partido de Gobierno, Diosdado Cabello.

Habif, quien nunca ha ocultado su rechazo a la administración de Nicolás Maduro y hasta ha participado activamente en mensajes y campañas contra el régimen, incluyó a Venezuela en el Word Tour 2024.

En su programa televisivo 'Con el Mazo Dando', Cabello mostró algunos mensajes de Daniel Habif contra Nicolás Maduro, pero antes preguntó: "quién es éste? A lo que alguien en el público le responde: un predicador".

Cabello procedió a leer algunos mensajes de Habif, muchos de ellos en momentos de turbulencia política en Venezuela, en la que ha apostado por un desenlace que lleven al fin del chavismo gobernante.

Uno de ellos dice: "Soñé que estaba caminando en La Carlota (Caracas) en la Venezuela libre".

A lo que Diosdado Cabello responde: ¿y si Maduro sigue gobernando qué vas a hacer?".

Con su acostumbrado tono amenazante, Cabello agrega: "¿Quién traerá a este tipo a Venezuela? Voy a averiguar quién lo trae", lo que arranca los aplausos y él insiste: "Claro, vale, solo por curiosidad, no vayan a pensar otra cosa".

Habif respondió que no ha sido contratado por nadie y que le hace ilusión visitar el país que dice amar.

"No soy un predicador, soy escritor y conferencista aunque amo a Dios. Le quiero ahorrar el trabajo de buscar algún promotor, no lo va a encontrar porque no existe en toda Venezuela un contrato conmigo. Nunca planifiqué hacer una conferencia en Venezuela cobrando tickets porque no voy a tocarle el bolsillo a los venezolanos", dijo en su respuesta el mexicano.

"Voy a Venezuela porque es mi sueño y es mi voluntad ir con mis propios recursos. Mi interés es concienciar en toda Latinoamérica sobre el suicidio y ya que la tasa en Venezuela es histórica es una tarea".

Habif responde a Diosdado quien dice que Venezuela es libre: "entonces en los próximos días nos vemos en Caracas, es mi sueño y los sueños se hacen realidad. Reciba un saludo de este corazón de arepa", culmina el conferencista.