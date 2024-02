Diosdado Cabello: "Si EE.UU. intenta algo contra Venezuela, nosotros vamos contra sus lacayos aquí"

El segundo frente al chavismo, Diosdado Cabello, se refirió a la advertencia del Gobierno de Estados Unidos, en la que otorga un plazo hasta abril de este año para que el régimen cumpla los acuerdos firmados en Barbados, antes de reimponer las sanciones.

De manera tajante, Cabello amenazó con ir en contra de dirigentes venezolanos a quienes tildan de traidores de la patria y lacayos.

"Ahora los gringos nos dieron un plazo hasta el 18 de abril. Yo creo que el plazo se lo están dando a sus secuaces aquí, porque Estados Unidos, yo lo voy a repetir una y mil veces: EE. UU. o cualquier país del mundo intenta algo contra Venezuela y nosotros vamos contra sus lacayos aquí. No me importa lo que digan, a estas alturas ya no nos importa porque estos son traidores a la patria", expresó durante su programa Con El Mazo Dando.

Luego de asomar que las elecciones presidenciales pudieran realizarse en el mes de marzo, el dirigente del Psuv, insistió en que el chavismo está preparado para medirse, al tiempo que aseveró que en la militancia opositora hay discordia, pues a su juicio buscan ponerse de acuerdo en elegir a un candidato alterno a Machado.

Por otra parte, Cabello aseveró que el acuerdo de Barbados "alivia" el problema de la migración en Estados Unidos.

"No vengan con manipulaciones chimbas. Ese acuerdo alivia uno de los problemas más grandes de ellos que es el de los migrantes", dijo.

El pasado 26 de enero la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció el viernes pasado que la candidata María Corina Machado "está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un período de 15 años", en respuesta a un recurso interpuesto sobre esta sanción administrativa que nunca le fue comunicada de primera mano.

Ante tal situación la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro revocó una licencia a Minerven, la minera estatal de extracción de oro de Venezuela, y ya sólo se podrán "liquidar" transacciones pendientes hasta el 13 de febrero, decisión que el régimen calificó de "chantaje".

Además la Casa Blanca espera que el chavismo revierta la sentencia antes de abril: "Tenemos muchas esperanzas de que respeten el acuerdo que los representantes de Maduro alcanzaron en Barbados. Tenemos grandes esperanzas de que respeten el acuerdo sobre la hoja de ruta electoral (…) Tenemos muchas esperanzas de que el gobierno revierta las medidas que ha tomado, pero estamos dispuestos a retirar nuestras sanciones si no lo hacen", advirtió el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.