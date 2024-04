“El último zarpazo de Maduro fue contra Corina Yoris”: Tuto Quiroga expresidente de Bolivia

Para reconocidos expresidentes de América Latina como Tuto Quiroga, las últimas acciones ejecutadas por Nicolás Maduro hicieron que varios de sus homólogos de izquierda terminaran tomando distancia porque incluso el presidente de Brasil le había pedido días atrás a la entonces candidata única de oposición que declinara a su aspiración. “El último zarpazo de Maduro, no solamente fue inhabilitar a Machado, sino ir más allá y prohibir que se inscribiera la candidatura de Corina Yoris, una académica que nunca ha estado en el campo público”.

Una decisión que según el integrante del prestigioso foro internacional IDEA hizo que se rompiera el que había sido hasta entonces un silencio cómplice. “Evidentemente para Lula fue tremendamente incómodo lo que pasó con prohibir o evitar que se inscribiera a Corina Yoris, porque eso es exactamente lo que él, de forma grotesca y abusiva, le había sugerido a Machado”

¿Qué hará el gobierno de Estados Unidos ahora en abril cuando ya se vence el plazo de esa autorización de las licencias para operar en los sectores de petróleo, de oro, y de gas?

Desde Washington el prestigioso profesor de la Universidad Georgetown y analista político Héctor Schamis hizo énfasis en que la estrategia de Maduro tenía como propósito el levantamiento de las sanciones en su contra y en conseguir la liberación de Alex Saab detenido en una cárcel de Florida desde el año 2021, acusado de los delitos de lavado de activos, conspiración para delinquir, enriquecimiento ilícito y exportaciones ficticias, entre otros presuntos delitos.

“Una vez que el régimen obtuvo esos dos logros por parte de la administración Biden, el régimen no tuvo límites. A partir de entonces comenzaron verdaderas razias represivas contra periodistas y contra la candidatura de María Corina Machado, que tampoco tiene ningún vicio de racionalidad ni de legalidad, así como la de Corina Yoris. No, no es una elección, es una simulación electoral, es una ficción de democracia desde siempre”, enfatizó el analista político.

Mientras el expresidente de Bolivia pide al gobierno que rompa su silencio y que tome cartas frente al asunto, el abogado constitucionalista venezolano José Ignacio Hernández recordó que la violación reiterada del acuerdo de Barbados por parte del régimen venezolano hará que el gobierno de Estados Unidos mantenga su palabra de no renovar la licencia general 44 que prevé medidas de alivio para los sectores de Petróleo y gas en ese país suramericano. “La administración del presidente Biden ha sido muy clara en señalar que debido al retroceso democrático en Venezuela y la violación reiterada del Acuerdo de Barbados, la licencia general número 44 que fue emitida en octubre del año pasado y que excepciona a PDVSA de las sanciones, no será renovada a partir del 18 de abril de este año, es decir, en apenas dos semanas”, aseguró.