Embajador de Estados Unidos asegura que Donald Trump podría atacar a Irán este fin de semana antes de las elecciones en Israel

Estados Unidos podría atacar al régimen de Irán este fin de semana, afirmó el viernes un enviado estadounidense, en medio de la escalada de amenazas de Washington e Israel.

"¿Podría haber un ataque este fin de semana? Absolutamente", dijo Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y encargado de la cuestión siria, aunque sin un papel directo en el caso iraní, al presentador de pódcast Mario Nawfal.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán instala valla que personifica a Trump preso en concurrida plaza de Teherán o

El presidente Donald Trump "ha sido muy claro. Está abierto, disponible y accesible para alcanzar un acuerdo, y hemos estado negociando durante meses y meses y meses", dijo Barrack en una entrevista durante una visita al Golfo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se enfrenta a elecciones el martes, ha prometido repetidamente en los últimos días derrocar al régimen iraní, tras dos grandes campañas de bombardeos contra Irán desde el año pasado.

VEA TAMBIÉN “Es un régimen verdaderamente malvado”: Trump acusa a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar las elecciones o

Trump también ha dado señales de estar dispuesto a reanudar los ataques tras un prolongado estancamiento diplomático, aunque anteriormente había afirmado que ello no ocurriría antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Barrack, en declaraciones que contradicen a Netanyahu, afirmó que Estados Unidos no busca derrocar a la República Islámica, enemiga declarada de Estados Unidos e Israel desde la revolución de 1979.

"Si siguen amenazando al mundo, a nuestros aliados y al Golfo, habrá consecuencias. Pero esas consecuencias no serán un cambio de régimen", afirmó Barrack.

"Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que no está interesado en un cambio de régimen", añadió.

"El problema de los cambios de régimen es siempre el mismo: ¿qué ocurre al día siguiente?", añadió.