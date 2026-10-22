“Es un régimen verdaderamente malvado”: Trump acusa a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar las elecciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó este jueves al régimen de Irán de orquestar maniobras de manipulación en el mercado petrolero internacional con el propósito deliberado de elevar los costos de los combustibles e incidir negativamente en la opinión pública antes de las elecciones legislativas de medio mandato fijadas para el próximo 3 de noviembre.

A través de una declaración difundida en la plataforma Truth Social, el jefe del Estado norteamericano sostuvo que la dictadura de Teherán difunde reportes falsos sobre supuestas agresiones e interferencias marítimas en el paso estratégico del estrecho de Ormuz para generar volatilidad e inflación artificial en los mercados de hidrocarburos.

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“Irán está haciendo todo lo posible para inflar el precio del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos”, afirmó el presidente con la precisión de que los flujos de crudo por dicha ruta de navegación se mantienen en niveles superiores a los registrados antes del inicio de las tensiones bélicas.



El mandatario calificó a las autoridades persas como 'un régimen verdaderamente malvado', con el recuerdo de los miles de víctimas reprimidas por las fuerzas de seguridad en territorio iraní y la ratificación de la determinación inquebrantable de su administración para impedir de forma absoluta que dicho gobierno obtenga capacidad armamentística de carácter nuclear.

Esta denuncia presidencial se produce en un contexto de máxima expectativa electoral, donde la estabilidad económica y el costo de vida se posicionan como factores determinantes para el electorado de cara a la renovación del Congreso norteamericano.

La contundencia de las advertencias emitidas por la Casa Blanca ratifica la postura de firmeza geopolítica frente a las tácticas de desestabilización impulsadas por regímenes hostiles.

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La protección de las rutas comerciales estratégicas y la contención de las pretensiones nucleares del régimen iraní se mantienen como pilares innegociables para la seguridad nacional de los Estados Unidos.