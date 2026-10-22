Régimen de Irán instala valla que personifica a Trump preso en concurrida plaza de Teherán

Un hombre disfrazado de Donald Trump, con traje y corbata roja, recorre el interior de una celda en una plaza de un barrio acomodado de Teherán, una escena impulsada por el régimen iraní para desacreditar al presidente de Estados Unidos.

Desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio, desencadenado por ataques de Israel y Estados Unidos contra Teherán, el régimen islámico ha multiplicado las operaciones de comunicación destinadas a denigrar a Washington, especialmente con grandes murales o videos de animación.

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En el interior de la celda hay una cama y sanitarios. Al lado, una pantalla difunde mensajes que denuncian los supuestos "crímenes de guerra" de los que Irán acusa a Estados Unidos.

Muchas personas congregadas en la plaza Tajrish se tomaron selfies sonriendo frente a la instalación y bromearon con el falso Donald Trump.

"¡No se preocupe, vamos a pagar su fianza y lo vamos a liberar!", dice un hombre.

"Trump, esta vez, ¡te vamos a matar!", amenaza otro.

Según medios cercanos al régimen, la instalación funcionará las 24 horas los 7 días de la semana.

Con esta campaña, el ayuntamiento de Teherán dice que quiere recordar a los iraníes la necesidad de justicia.

Desde la muerte del ayatolá Alí Jamenei, en ataques el primer día de la guerra, el régimen iraní presenta al presidente de Estados Unidos como un "criminal" contra quien quiere vengarse.

Irán acusa además a Estados Unidos de haber atacado deliberadamente durante la guerra un colegio y una boda, con un saldo de decenas de muertos.