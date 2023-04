“En Venezuela todo está controlado por la dictadura”: Humberto Calderón Berti, exministro de Relaciones Exteriores

Horas después del encuentro en el palacio de Miraflores entre el canciller Álvaro Leyva y Nicolás Maduro para finiquitar detalles de la “Conferencia internacional sobre el proceso político venezolano”, diversas voces señalan que mientras el régimen prosiga su política de represión será difícil un cambio.

En entrevista con el programa ‘La Noche’, Calderón Berti, también exembajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, aseguró que los diversos intentos de diálogo hasta el momento no han sido fructíferos y no han traído ningún resultado concreto para los venezolanos.

Hizo énfasis además en que para que el gobierno de Estados Unidos retire gradualmente las sanciones que cursan contra el régimen, “debe haber señales de cambio”, como la libertad de los presos políticos, el derecho de salir de Venezuela de quienes tienen esa prohibición, el regreso de quienes están afuera y la realización de un proceso electoral transparente con observación internacional.

Calderón considera que el presidente colombiano Gustavo Petro debe conocer incluso que quienes están participando en los diálogos de Venezuela no están representando a toda la oposición. “Si van a ir los mismos actores de México, yo no le doy ganancias a esas reuniones. No se va a llegar a ninguna parte, porque la oposición en estos momentos no está representada”.

Fuentes oficiales de la Casa de Nariño aseguran que el presidente Gustavo Petro tiene prevista una reunión con representantes de la oposición al régimen de Maduro previo a la llamada “Conferencia internacional para el proceso político venezolano”, en el que participarán 15 países.