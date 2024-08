EN VIVO: Movilizaciones en Venezuela y varias ciudades del mundo para decir "#GanóVenezuela"

1:30 P.M.

“No tenemos miedo. Esta lucha es cívica y pacífica, pero no es débil”: María Corina Machado sobre las movilizaciones en Venezuela

La líder opositora se unió a la concentración en la avenida de Las Mercedes, en Caracas, y se dirigió a los miles de venezolanos.

1:25 P.M.

María Corina Machado: "Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o atemorizar… miren la respuesta. Hoy, la presencia de cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el final".

1:15 P.M.

Gran movilización de colombianos en Madrid, España. "Estamos congregándonos los venezolanos a los que el régimen les impidió la posibilidad de votar, lo que no pudo fue inmovilizarnos y acá estamos para denunciar el monumental fraude que pretende cometer el régimen y para ratificar que Edmundo González es el presidente electo por todos los venezolanos": José Antonio Vega, jefe de campaña de Con Venezuela en España.

1:00 P.M.

Siete expresidentes latinoamericanos, miembros del Grupo Idea, hablaron en NTN24 y enviaron un sentido mensaje de apoyo a los millones de venezolanos que se manifiestan este sábado para reclamar el triunfo de oposición el pasado 28 de julio sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia; Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá; Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador; Jorge ‘Tuto’ Quiroga, expresidente de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica; Vicente Fox, expresidente de México; y Mauricio Macri, expresidente de Argentina, se pronunciaron a través de NTN24 mientras se encuentran reunidos permanentemente para monitorear el avance de las manifestaciones en Venezuela.

12:20 P.M.

Minuto de silencio en la Plaza de Bolívar de Bogotá por las víctimas de la represión en Venezuela.

12:15 P.M.

Miles de personas se manifiestan en Miami, Florida, para defender la victoria de la oposición en las elecciones del 28 de julio. La movilización se concentra en el Anfiteatro de Bayfront Park.

12:00 M.

María Corina Machado se suma a las manifestaciones en Caracas.

11:40 A.M.

"Exigimos más apoyo con la causa venezolana, si bien estamos agradecidos con Estados Unidos por reconocer la victoria de Edmundo González, no podemos bajar la guardia. Nosotros en el exterior tenemos un rol, mientras la gente arriesga su vida en el país, lo mínimo que nosotros podemos hacer es presionar desde afuera a todos los presidentes de la región y de Europa para que tomen todas las medidas necesarias en apoyo a Venezuela": Rodrigo Diamanti, expreso político venezolano.

11:26 A.M.

La diáspora venezolana en Colombia se reúne en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para cantar el himno de Venezuela y participar en las marchas convocadas por María Corina Machado contra el fraude electoral. Informe de Julián Ecury.

11:10 A.M.

"Apenas tengo 20 años y no he visto más sino a este gobierno dictador en el que somos perseguidos. Yo me tuve que ir de mi país y este cartel es por millones de jóvenes que están desaparecidos y los que están muriendo. Basta de sangre": Frederick Parra, joven venezolano que está en la marcha venezolana en Miami convocada por María Corina Machado. Informe de Alessandra Martín.

10:51 A.M.

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, empiezan a reunirse los venezolanos para apoyar la marcha convocada por María Corina Machado en contra del fraude electoral.

Ciudadanos venezolanos se reúnen en la Plaza de Bolívar en Bogotá - Foto: Julian Ecury

10:48 A.M.

En Miami, Florida, la oposición lleva a cabo una movilización en la que se esperan a unos 25 mil venezolanos que viven en Estados Unidos.

La movilización se concentra en el Anfiteatro de Bayfront Park. Las autoridades locales habilitaron parqueaderos gratuitos, aunque recomiendan llegar a la concentración en transporte público.

10:30 A.M.

En Caracas, la movilización se concentra en la Avenida principal de Las Mercedes, donde miles de ciudadanos, portando banderas, esperan la llegada de María Corina Machado y Edmundo González.

10:18 A.M.

María Corina Machado se pronuncia en sus redes sociales e invita a sumarse a la manifestación de este sábado: "Hoy salimos a encontrarnos en las calles de Venezuela".

CONTEXTO:

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, convocó este sábado a movilizarse para defender el triunfo obtenido el pasado domingo 28 de julio en las elecciones presidenciales en las que el CNE del régimen dio como ganador a Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude.

María Corina Machado pidió a los ciudadanos que se movilicen “en cada ciudad y pueblo” junto a sus familias para “ratificar nuestra verdad: ganamos”.

“Tenemos que seguir avanzando para hacer valer la verdad. Tenemos las pruebas y el mundo ya las reconoce”, indicó.

“Hoy persiguen y secuestran a ciudadanos de bien sólo porque trabajaron en la defensa de los votos de todos. Todos tenemos que cuidarlos defenderlos a ellos”, indicó Machado.

"En familia, con tu bandera en alto, de manera pacífica y entusiasta, nos encontramos en toda Venezuela”, reiteró.

La convocatoria se da un día después de que Nicolás Maduro acudiera ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una certificación de los resultados electorales divulgados por el CNE.

A su vez, Elvis Amoroso, presidente del CNE, ofreció un segundo boletín de resultados, con el que ratificó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios. Sin embargo, no fueron publicadas las actas.

Amoroso aseveró que fueron escrutadas el 96,87 % de las actas. Según esos números, participaron 12.386.669 electores (59,97%), de los cuales 12.335.884 votos fueron válidos.

Según el régimen, Nicolás Maduro habría obtenido 6.408.844 de votos, lo que representa un 51,95%, mientras Edmundo González, 5.326.104 de sufragios, equivalente al 43,18%.