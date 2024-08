“No tenemos miedo. Esta lucha es cívica y pacífica, pero no es débil”: María Corina Machado sobre las movilizaciones en Venezuela

Este sábado, la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González convocó a unas movilizaciones para defender los resultados en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en las que el CNE dio como “ganador” Nicolás Maduro, en medio de denuncias por fraude electoral.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

María Corina Machado pidió a los ciudadanos que se movilicen “en cada ciudad y pueblo” junto a sus familias para “ratificar nuestra verdad: ganamos”.

“Tenemos que seguir avanzando para hacer valer la verdad. Tenemos las pruebas y el mundo ya las reconoce”, indicó.

La líder opositora se unió a la concentración en la avenida de Las Mercedes, en Caracas, en el vehículo en el que se trasladaba la oposición venezolana y desde donde se dirigió a los miles de venezolanos.

VEA TAMBIÉN Expresidentes latinoamericanos envían en NTN24 un sentido mensaje a los manifestantes venezolanos o

Las primeras palabras que les dio a los venezolanos fue para agradecerles y recalcar el sentimiento que se ha mostrado en las calles de Venezuela desde el inicio de las movilizaciones, pero sobre todo hacerles saber que “contamos con el respeto y la admiración del mundo entero”.

La líder opositora acotó: “Como ese ya histórico 28 de julio se convirtió en historia de la ciudadanía organizada, valiente, generosa y de cada ciudadano venezolano que ese día, pese a todos los obstáculos, de las amenazas y de las agresiones, salieron a alzar su voz con orgullo, ejerciendo la soberanía popular a través del voto, sintiéndonos una sola nación que determina su destino”.

“Han sido años de lucha preparándonos para ese día”, añadió Machado, quien también aseveró que en estos últimos años “hemos ido derribando las barreras que pusieron para dividir a la sociedad venezolana”.

Machado también comparó la situación actual del país, a la que había en enero del 2023, en donde “Venezuela estaba triste, sin rumbo, y comenzamos a construir los lazos, creando confianza y mirándonos a los ojos”.

“No tenemos miedo. Esta lucha es cívica y pacífica, pero no es débil. Nosotros no caemos en provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que les queda. Nosotros no agredimos”, agregó.

Y destaco que “hoy es un día muy importante” porque “después de seis días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar” y les comentó a los ciudadanos que la presencia de cada uno de ellos “representa lo mejor de cada venezolano. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final”.

En medio de la caravana, Machado se refirió sobre la entrega de las actas, que hasta el día de hoy, el CNE no ha entregado para demostrar la “victoria” del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

“Seis días después no entregaron ni una sola acta, el periodo se venció. No hay maniobra pseudo jurídica que pueda tapar la verdad, la verdad está en nuestras actas". puntualizó.