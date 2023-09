Equipo de Shakira no ha autorizado el uso de 'El Jefe' en Colombia para promover la reforma laboral de Petro

El gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro se encuentra trabajando en las diferentes reformas que prometió mientras estaba en campaña y aunque las ha presentado en apenas un año de mandato, unas se han hundido y otras se han retrasado en el Congreso, por esta razón convocaron una marcha el pasado 27 de septiembre, para exigir la aprobación de estos cambios.

A parte de la marcha, el presidente también ha utilizado sus redes sociales para argumentar la importancia de las reformas y explicar por qué deben ser aprobadas; sin embargo, hizo una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que no cayó bien en el equipo de Shakira.

El pasado 24 de septiembre, cuatro días después del estreno de ‘El Jefe’, la más reciente canción de la barranquillera, Petro la posteó en su cuenta de X con el copy “por eso se necesita una reforma laboral”, pues la canción es una crítica a la explotación laboral.

Sin embargo, el equipo de trabajo de Shakira se pronunció ante el posteo del mandatario y aseveró que no se ha autorizado el uso de esta canción para la promoción de la reforma laboral que, en un primer intento se archivó en el Congreso y que fue presentada nuevamente el pasado 25 de agosto por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

“En ningún momento se ha autorizado por parte de la artista el uso del más reciente sencillo titulado EL JEFE, en contextos políticos o partidistas, como en días anteriores se hizo evidente, para promocionar la reforma laboral de este gobierno”, dijo Rodrigo Beltrán, jefe de prensa de Shakira en diálogo con el periódico colombiano El Heraldo.

Pese a lo manifestado por el jefe de prensa de Shakira, Petro volvió a citar la canción de la barranquillera en el discurso que ofreció en la marcha del 27 de septiembre como respaldo a sus argumentos sobre la reforma laboral: ““Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo, Shakira dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, lo que queremos es que no haya acoso”.

“Lo que queremos es que la señora de los tintos, la trabajadora, no sufra, que tiene que prácticamente subirse a un Transmilenio dos horas después de una jornada laboral de 10 o más horas y no puede ver a sus hijos”, apuntó Petro en su discurso.

Al respecto no se ha vuelto a pronunciar el equipo de Shakira, quien está preparando una gira mundial para llevar todos sus éxitos a diferentes partes del mundo, incluyendo los que ha cosechado en este 2023, año en el volvió a la cima de la industria.