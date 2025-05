Estados Unidos da mala noticia a colombianos que aún no han aplicado a una visa para el Mundial 2026

Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acabó con las ilusiones de algunos amantes del fútbol, especialmente para los colombianos.

En una audiencia en la Cámara de Representantes, el funcionario dijo que la Administración Trump trabaja para agilizar los procesos de visas en países en los que tiene presencia diplomática.

No obstante, Rubio aseguró que es posible que muchos interesados en aplicar a un visado para eventos importantes como el Mundial de fútbol 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, no alcancen a recibir el documento y, por ende, no puedan asistir.

En su declaración, Rubio le dio una mala noticia a los colombianos, pues los tomó de ejemplo para describir lo que se vive en materia de visas en el Gobierno Trump.

"Estamos buscando formas de hacer turnos dobles en algunas de nuestras embajadas en todo el mundo, debido a las solicitudes de visa, pero, por ejemplo: si aún no has solicitado una visa desde Colombia, probablemente, no llegarás a tiempo para la Copa del Mundo 2026, a menos que logremos esos turnos dobles”, aseguró.

Sobre esto, el funcionario dice que han considerado hacer movimientos de personal en las sedes diplomáticas o hasta ampliar sus turnos para manejar la carga de solicitudes.

“Hemos, incluso, hablado de reasignar oficiales del servicio exterior. Y muchos de los que se entrenan en servicios consulares pueden presentarse hasta por 24 horas en algunas de nuestras embajadas y consulados en todo el mundo, solo para manejar la carga de solicitud de visas, para eventos como la Copa del Mundo”.

Cabe recordar que esta será la primera Copa Mundo con 48 selecciones, es decir, la afluencia de público será mayor que en otras ocasiones.

Estas son las ciudades que albergarán los partidos del Mundial 2026: