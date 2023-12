Este es el tipo de visa de trabajo que Estados Unidos aumentó para los colombianos en el año 2024

El Departamento de Seguridad Nacional, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), y el Departamento del Trabajo (DOL) informaron sobre la disponibilidad de 64.716 visas H-2B adicionales para trabajadores no agrícolas temporales en 2024.

Según indicaron las autoridades estadounidenses, la cifra casi duplica, al sumarlas, la cantidad máxima reglamentaria establecida por el Congreso de 66.000 que están habilitadas para el año fiscal, y que permiten a los empleadores estadounidenses traer extranjeros a EE. UU. para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos incluye a Colombia en una asignación especial de visas de trabajo temporales: cuántas son y cómo funcionan o

En la página web de USCIS se establece que, en cada año fiscal, 33.000 de las visas son para trabajadores que comienzan empleo durante la primera mitad del año fiscal (1 de octubre a 31 de marzo) y 33.000 para trabajadores que comienzan empleo durante la segunda mitad del año fiscal (1 de abril al 30 de septiembre).

Ante cantidad de visas de la primera mitad del año que no se haya utilizado estará disponible para empleadores durante la segunda parte, pero la porción de visas H-2B que no sea utilizada durante un año fiscal no podrá ser transferida al próximo año.

¿Qué países aplican?

De acuerdo con lo estipulado en el sitio web de la USCIS, las peticiones H-2B sólo pueden ser aprobadas para los ciudadanos de los de los países designados por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional en conjunto con la oficina del secretario de Estado que definen su elegibilidad para participar en el programa.

VEA TAMBIÉN Estos son los tipos de visa que ofrece Estados Unidos para los profesionales extranjeros que quieren trabajar en la unión americana o

Con fecha de corte al 9 de noviembre de 2023, los nacionales de 88 países son elegibles para participar en el programa H-2B, entre los que se encuentran países de Latinoamérica como Colombia, Chile, México, Perú y Nicaragua.

En cuanto a los períodos de estadía, el Gobierno estadounidense señala que la USCIS puede otorgar clasificaciones H-2B para el plazo autorizado en la Certificación de Empleo Temporal.

No obstante, puede ser extendida para los empleos cualificados en plazos de hasta un año cada uno, y cada solicitud de extensión de plazo debe estar acompañada de una Certificación de Empleo Temporal válida y nueva. El periodo de estadía máximo es de 3 años.