Exmandataria de Argentina Cristina Fernández y su hijo enfrentan juicio por corrupción y lavado en el caso ‘Hotesur-Los Sauces’

La expresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, afrontan este viernes un juicio oral y público por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos en el marco de la unificada causa judicial conocida como Hotesur-Los Sauces.

El Tribunal Oral Federal N° 5 asumió la sustanciación del proceso penal tras una resolución de alzada que ordenó integrar los expedientes inmobiliarios, en los cuales la Fiscalía acusa a la exmandataria quien cumple arresto domiciliario desde junio de 2025 por otra condena por corrupción de liderar un esquema de blanqueo de capitales mediante la explotación hotelera en la provincia de Santa Cruz.

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De acuerdo con la acusación fiscal formulada por los fiscales federales, la familia presidencial instrumentó un circuito financiero ilícito entre los años 2003 y 2015 para canalizar fondos provenientes del direccionamiento de la obra pública a favor de empresarios allegados al poder kirchnerista, con la figuración de una veintena de operadores económicos y exfuncionarios provinciales entre los coimputados.

“La Justicia determinará las responsabilidades penales en este caso de corrupción sistémica que afectó los recursos públicos de la nación”, señalaron fuentes judiciales al confirmar la participación virtual de los principales procesados en la primera audiencia.

El inicio de este debate oral consolida el avance de los tribunales argentinos en el esclarecimiento de las redes de enriquecimiento ilícito tejidas durante las administraciones que gobernaron el país sudamericano en las últimas décadas.

La firmeza institucional en la persecución de los delitos de corrupción resulta fundamental para garantizar la transparencia estatal y el principio de igualdad ante la ley.

El rigor de los procesos judiciales contra ex altos dignatarios refuerza la credibilidad del sistema democrático frente a los abusos de poder y el desvío de fondos públicos.