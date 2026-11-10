FIFA redujo sanción a jugador de la Selección Argentina tras desmanes en la final de la Copa del Mundo ante España

La FIFA determinó en los últimos días reducir la sanción a un jugador de la Selección Argentina luego de los desmanes durante la final del Mundial meses atrás ante España.

Así lo dio a conocer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado reciente en el que quedó notificada de la rebaja de la sanción para uno de sus jugadores.

En ese sentido, el jugador Nahuel Molina, involucrado en los desmanes al final del encuentro, verá reducida de siete a cuatro partidos su suspensión.

Además, el defensor deberá pagar como multa 60 mil y no 90 mil dólares como estaba previsto inicialmente.

No obstante, el máximo ente del fútbol mundial mantuvo la sanción contra Leandro Paredes, el más afectado por su comportamiento tras la final de la Copa del Mundo.

El centrocampista continúa sancionado con 10 jornadas por agredir a algunos jugadores españoles.

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La AFA, a su vez, aseguró que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) una vez la FIFA entregue los fundamentos de las decisiones adoptadas contra sus jugadores.

Cabe resaltar que, además de las sanciones contra Paredes y Molina, Thiago Almada fue sancionado con un partido y una multa de 30.000 USD, al igual que Pablo Martín Páez Gavira.

También, el asistente técnico Roberto Ayala, quien le propinó un manotazo en la cara a Dani Olmo, recibió una suspensión de tres partidos y multa de 30.000 USD.