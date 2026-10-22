Papa León XIV confirma su viaje a Sudamérica tras someterse a delicada cirugía: "Argentina, allá vamos"

Tras las inquietudes que despertó su reciente intervención quirúrgica, el papa León XIV llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que mantiene en sus planes la visita a Argentina.

Durante un encuentro cercano con una pareja argentina en la emblemática Plaza de San Pedro, el pontífice respondió con una sonrisa y una frase que no pasó desapercibida: “Argentina, allá vamos”.

El intercambio quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular y llamó la atención por el momento en que se produjo. Las imágenes se conocen en medio de las dudas sobre el estado de salud del papa y la gira por Sudamérica que está prevista para noviembre.

De acuerdo con sus médicos, León XIV no necesita tratamiento tras la operación a la que fue sometido la semana pasada para extirparle un tumor canceroso del pulmón.

Los resultados de las pruebas revelaron que el cáncer del pontífice, de 71 años, "estaba localizado" y "una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional", informaron los médicos en un comunicado emitido por el Vaticano.

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León XIV, que fue elegido el año pasado como el primer papa norteamericano, comunicó a sus seguidores el 11 de octubre que se sometería a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo.

La operación se llevó a cabo el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

Los médicos revelaron después que el tumor era canceroso y que habían tenido que extirparle parte del pulmón derecho.

El papa recibió el alta el 17 de octubre y cinco días después aseguró que iba a retomar sus funciones "de forma gradual".

El máximo representante de la Iglesia Católica dijo que quiere realizar la gira sudamericana prevista del 6 al 17 de noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú, este último, país en el que vivió dos décadas.

La enfermedad tomó por sorpresa al Vaticano, al generar temores de que un tratamiento prolongado de radioterapia o quimioterapia pudiera afectar la capacidad del papa para dirigir la institución.