Habilitan el Poliedro de Caracas para jornada de cedulación a dos días para el referendo sobre el Esequibo

A dos días para la realización del referendo sobre el Esequibo, el régimen de Nicolás Maduro habilitó el Poliedro de Caracas para realizar una jornada de cedulación a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

"Estamos en este nuevo sitio itinerante para poder agilizar este proceso de cedulación a los habitantes de la Gran Caracas, tal como lo ha instruido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a fin de garantizarle al pueblo su documento de identidad", expresó el ministro de Defensa, Remigio Ceballos.

"Este operativo especial será desplegado hasta el día sábado, que los venezolanos y venezolanas obtengan su documento de identidad; sin embargo, los ciudadanos que tengan la cédula vencida, igualmente podrán participar del referendo consultivo, sin ningún tipo de inconveniente".

La ampliación de la jornada que inició el pasado 27 de noviembre en 129 oficinas del Saime, se anuncia en medio de reclamos y denuncias de usuarios que aseguran están sometidos a largas filas e incontables horas de espera para obtener el documento de identidad.

En las redes sociales fueron publicados videos grabados en sedes del organismo en el país que evidencian el caos que se generó en el operativo.

El pasado miércoles, Nicolás Maduro lanzó fuertes reclamos contra director del Saime, Gustavo Vizcaíno, tras las fallas y caos en las jornadas para emitir el documento requerido por el Consejo Nacional Electoral para que los ciudadanos puedan participar en el referendo el 3 de diciembre.

"Gustavo Vizcaíno, ponte las pilas con el Saime. La gente me está diciendo que las oficinas están full. Tienes que resolver. No me duermes de aquí al domingo. Me garantizas la cedulación. O te montas o te encaramas", dijo el mandatario.