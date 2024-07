Daniela Ospina reveló las inseguridades que le generó su separación con James Rodríguez: “de los momentos más duros”

Una de las separaciones que más ha causado intriga ha sido la de la empresaria y exdeportista, Daniela Ospina, con el centrocampista y actual capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez.

Ospina y Rodríguez sostuvieron una relación amorosa hasta mediados de 2017, cuando se dio a conocer la noticia de que la famosa pareja se había separado, tras varios años juntos y la bienvenida de su única hija en común, Salomé.

En un principio, ninguno de los dos reveló los secretos detrás de su separación, ni los efectos que esto tuvo en sus vidas privadas y profesionales, hasta ahora, cuando la misma Daniela Ospina se encargó de develar lo que tuvo que pasar tras separarse del reconocido futbolista.

Durante una entrevista en el podcast ‘Human of Interest’ de las creadoras de contenido colombianas 'Calle y Poché, la empresaria habló sobre su relación pasada con el jugador del Sao Paulo.

Ospina fue cuestionada por Poché sobre qué fue lo más duro de la separación y de haber estado expuesta al ojo público por salir con una de las figuras más importantes del país en ese momento, algo a lo que ella respondió que lo que más le costó fue: “el sentir que no era aprobada por”.

“Más allá de eso, me agarró muy niña y no tenía la madurez mental para aceptar todas las cosas que hoy en día acepto o que me resbalan, sabes. Quizás en ese momento me sentía una mujer muy insegura, me costaba mucho a la hora de vestirme, de estar en el ojo, en el que dirán”, mencionó.

Daniela dijo que todos esos momentos la convirtieron en la mujer en la que es hoy, pero que cuando estalló todo el escándalo de su separación “la pasó súper mal” y que sintió que todo el tiempo “tenía que estar en aprobación de”.

La exdeportista, de 31 años, también contó que en su momento llegó a recibir comentarios despectivos sobre su físico.

“Como cuando me dijeron que parecía un travesti, fue uno de los momentos más duros. Todavía me lo siguen diciendo y de verdad ya entiendo que viene de muchas falencias de la persona que lo dice”, explicó.

La modelo también reveló en la entrevista que fue duro, pero que siente que si no hubiera pasado todo eso ella no estaría en el lugar en el que está ahora y todo lo que pudo construir gracias a eso.

Además, acotó que cuando se conoció la noticia de su ruptura con James todo el mundo quedó muy sorprendido, pero pese a todo ambos tomaron la mejor decisión, pensando no solo en ellos sino en su hija Salomé.

Daniela detalló: “Cuando terminó fue un shock para todos, pero nosotros en medio de que teníamos muy poca edad para asimilar todo lo hicimos muy bien. Nos cuidamos y entendimos que lo más valioso que teníamos era nuestra hija”.

“Entonces nunca, de ninguna parte, ha salido por qué terminamos o qué se hizo. Nunca nos interesó salir a decir eso. Es algo que quedó para los dos y simplemente murió, y decidimos hacer familia desde otro punto de vista que es muy válido y poder llevarlo de la mejor manera porque Salo se lo merece”, afirmó.

En una reciente entrevista en el podcast ‘Sinergético’, la empresaria narró los motivos de su separación con James, asegurando que todo se debió a la toma de malas decisiones y de no soportar lo mismo.

“Todo viene de las malas decisiones y de quizás no soportar lo mismo. Cuando vienen estas situaciones duras y difíciles, si tú como familia o como pareja no estás aferrado y fuerte, va a ser muy complicado”, añadió.

Sin embargo, Ospina ha aclarado en muchas ocasiones que actualmente sostiene una amistad con el volante ofensivo.

“Tomamos una decisión muy amigable y honesta de decir ‘no podemos, no sabemos más adelante’, pero este capítulo para los dos ha terminado. Fue muy bonito, la verdad, ahora seguimos siendo maduros y amigos”, finalizó.