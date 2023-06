Habitante de calle colombiano trepó un balcón para salvar a 25 perros de un incendio en Perú

Un colombiano se convirtió en tendencia en redes sociales tras realizar un heroico gesto al trepar por un balcón para salvar a 25 perros que se encontraban atrapados en medio de un incendio en Perú.

Santiago Arias se convirtió en el héroe en el distrito de Gamarra en la localidad de La Victoria en Perú al rescatar a 25 perros que se encontraban dentro de una de las fachadas afectadas por el incendio que inició en una fabrica de reciclaje y se extendió hasta las casas vecinas.

Arias iba transitando la calle del incendio cuando se percató de que los caninos corrían peligro y, sin pensarlo dos veces, trepó por la fachada de una de las viviendas, rompió una de las ventanas de la casa en donde estaban atrapados los animales y consiguió sacarlos de ahí.

El colombiano lanzó uno por uno a los 25 perros atrapados en la vivienda a un colchón y unas sábanas improvisadas que armaron los vecinos del sector para que los animales cayeran sin ningún problema o riesgo de salir heridos.

A parte de trepar por el balcón, Arias también se subió al techo de la casa y rescató a un perro que no tenía a donde huir.

Durante una entrevista con el medio local peruano Latina Noticias, el colombiano contó que había trabajado en la recicladora donde inició el incendio y por ello sabía dónde estaban los animales, además de saber del gran peligro que corrían por la conflagración.

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muriera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”, contó Arias.

Este héroe colombiano reconoció que pese a su heroico gesto sintió temor cuando logró rescatar al último perro, el cual se encontraba en el techo de la vivienda, ya que no evitó imaginar que el animal se moriría.

“El último perro me dio miedo porque el muro se me venía encima (...) El perro ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agresivamente agarrarlo por el cuello y ahí sí lo agarré del hocico y lo lancé”, señaló Santiago.

No obstante, durante su entrevista con el medio peruano el hombre confesó que aunque él necesitaba ayuda no lo pensó dos veces para darle prioridad a los perros.

Tras su confesión, la periodista que lo estaba entrevistando lo cuestionó sobre la razón por la que aseguraba que necesitaba ayuda, a lo que el colombiano señaló que vive debajo de un puente cercano al lugar de incendio.

Además, acotó que también se encuentra en la búsqueda de su esposa que desapareció luego de que le dijeron que había sido internada por un intento de suicidio.

“Lo que quiero es encontrar a mi esposa, porque en el hospital me habían dicho que falleció y después me dijeron que la internaron por intento de suicidio porque se enteró que estaba embarazada. No es confirmado, pero tengo demasiada gente buscándola”, precisó.

Por su parte, la dueña de los 25 perros se pronunció sobre lo ocurrido y comentó que se encontraba comprando en el mercado cuando le avisaron que había un incendio en su casa.

“Yo me encontraba comprando, venía del mercado y me avisaron que el incendio estaba en mi casa (...) Esto ha sido del vecino de al lado, pero el incendio se extendió hasta mi vivienda y lo he perdido todo, ahorita me encuentro en la calle”, señaló la mujer, identificada como Soledad Rentería.

La vivienda que Rentería perdió a causa del incendio era un albergue donde rescataba y cuidaba a perros abandonados de la calle y, con el incendio, no solo perdió su casa sino también los recursos para poder seguir con su labor social, la cual desarrolla desde hace 12 años.

“Yo quisiera que personas humanitarias rescaten o se lleven en adopción a mis perros y les den una buena calidad de vida”, finalizó la mujer.