Javier Milei perdió la paciencia en programa en vivo porque personas hablaban cuando ofrecía una entrevista

Javier Milei, candidato a la Presidencia de Argentina por La Libertad Avanza, perdió la paciencia durante un programa de televisión en vivo porque había personas hablando cuando ofrecía la entrevista.

Todo ocurrió el jueves 26 de octubre en horas de la noche cuando el aspirante presidencial se encontraba participando del programa que conduce el periodista Esteban Trebucq en el canal América 24.

Milei, quien se encontraba explicando su plan económico ante una eventual victoria en el balotaje con Sergio Massa, se vio algo incómodo por el ruido de los trabajadores del lugar que no dejaban de hablar mientras respondía las preguntas del entrevistador.

VEA TAMBIÉN ¿Qué impacto puede tener en los electores de Patricia Bullrich su apoyo a Javier Milei? Expertos responden en La Noche o

El candidato intentó exagerar sus gestos y el tono de voz para que las personas hicieran silencio, pero al no lograrlo se despachó contra los implicados y pidió que cesaran los murmullos.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, dijo.

Ante esto, el presentador pidió disculpas y le explicó al candidato que fuera del aire le explicaba lo que estaba pasando. No obstante, el político se vio molesto e insistió que era difícil seguir explicando sus propuestas con tanto ruido.

“Hablan demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”, agregó.

Posteriormente continuó con su enojo y afirmó: “No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”.

Javier Milei se enfrentará al candidato oficialista Sergio Massa durante la segunda vuelta presidencial de Argentina, el próximo 19 de noviembre. Ambos candidatos lograron cupo en el balotaje al obtener los dos porcentajes más altos de los comicios: Massa 36 por ciento y Milei 30 por ciento.