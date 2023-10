¿Qué impacto puede tener en los electores de Patricia Bullrich su apoyo a Javier Milei? Expertos responden en La Noche

El respaldo de Patricia Bullrich, quien quedó de tercera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina del domingo pasado, al candidato por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei, en la segunda vuelta, ha generado gran revuelo en el país suramericano.

La decisión de apoyar a Milei fue informada este miércoles por la exaspirante por la coalición Juntos por el Cambio durante una conferencia de prensa en la que aseguró que “hay que juntar fuerzas por un objetivo superior”.

Bullrich manifestó que el país necesita un cambio y que Argentina “no puede ser neutral” ante la posibilidad de la continuidad, en Sergio Massa, del Gobierno de Alberto Fernández.

“Hace 20 años que Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa nos hunden en esta decadencia”, sostuvo Bullrich quien quedó tercera en la primera vuelta que se cumplió el pasado domingo.

Con esto parece que quedaron atrás las controversias, agravios y ataques que ambos mantuvieron en el pasado, antes de que Milei y Massa quedaran por encima de Bullrich, quien solo obtuvo el 23% de los votos.

Sin embargo, su pasado competitivo con Milei no fue pasado por alto, por lo que Bullrich aseveró durante la rueda de prensa: "nos perdonamos mutuamente porque la patria está en juego".

Para hablar sobre este tema, el programa La Noche de NTN24 conversó con Alexander Güvenel, licenciado en ciencia política y columnista en los diarios El Clarín y La Nación, y Bárbara Ester, investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG y licenciada y profesora de sociología de la Universidad de Buenos Aires.

El invitado Alexander Güvenel fue cuestionado sobre si le favorece a Milei o no el apoyo ofrecido por Bullrich, algo que considera que no afectará al aspirante por la Libertad Avanza a que "seguramente no por razones con el direccionamiento del voto, sino porque tiene más que ver en el desembarco tanto de Bullrich como de Macri que hagan que esos temores no se vean plasmados en la realidad”.

“Y que aquel libertario se transforme más en un liberal clásico que pueda adoptar algunas reformas que son necesarias para nuestro país, sin caer en esos extremismos que él (Milei) como columnista de televisión y economista ha mencionado en otras oportunidades”, añadió.

Asimismo, expresó que la "fractura" de Juntos por el Cambio "se veía venir, el resultado ya los ponía en esa situación",

Por su parte, Bárbara Ester conversó con La Noche sobre el impacto que tiene el mensaje que envía a sus electores Patricia Bullrich al apoyar a Javier Milei para la segunda vuelta presidencial.

Además, se refirió sobre el candidato Sergio Massa diciendo que “el que conduce la situación económica es Sergio Massa, pero no es el gobierno de Massa. Este gobierno, de alguna manera, es el fracaso del de Cristina”.