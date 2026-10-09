Keiko Fujimori difunde imágenes de duras medidas dentro de cárceles en Perú: "Las requisas serán constantes"

La presidente de Perú, Keiko Fujimori, difundió un video en el que se observan algunas medidas que desde el gobierno se están implementando en las cárceles del país.

Fujimori presentó en la publicación la entrada en funcionamiento de unas máquinas que, según explicó, ayudarán a mejorar la calidad de las requisas.

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“Hace dos semanas se implementaron máquinas de seguridad y de control. Hay una tecnología para poder hacer la revisión tanto de paquetes como de las personas”, mencionó la mandataria.

Fujimori, en el video, a su vez explicó que unas máquinas que estaban en los penales, de tiempo atrás, se encontraban en malas condiciones.

“Hemos visto las máquinas y lo que nos contaban es que hace tres años estas máquinas no funcionan”, afirmó.

En ese sentido, precisó que con la nueva tecnología mejorarán los controles, lo que consideró que es un paso fundamental en los cambios en cuanto a seguridad que deben darse en los penales.

“Están viendo que hay control. Aquí estaremos. Seguiremos viniendo, las requisas serán constantes. Es el inicio de la recuperación de todos los penales a nivel nacional”, aseveró.

El video muestra escenas de una visita que hizo la jefe de Estado peruano a centro carcelario y hay una toma en particular en la que unos reos aparecen sentados con las manos atrás en lo que da cuenta de un férreo orden en centros penitenciarios.