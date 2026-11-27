Régimen cubano Programa: La Mañana El legado de Castro: mientras el régimen cubano conmemora aniversario, los hospitales enfrentan crisis noviembre 27, 2026 Por: Redacción NTN24 El acto estuvo presidido por el dictador Miguel Díaz-Canel, acompañado por familiares de Castro. También le puede interesar Régimen cubano El legado de Castro: mientras el régimen cubano conmemora aniversario, los hospitales enfrentan crisis Presos políticos en Venezuela Carrera contrarreloj: así avanza huelga de hambre de presos políticos en Caracas para exigir libertad Delcy Rodríguez Revelan que pareja de Delcy Rodríguez habría encargado en El Líbano las joyas decomisadas a José Luis Rodríguez Zapatero FARC Terroristas de las FARC intentaron cometer otro crimen: Ejército de Colombia frustra atentado con camión bomba Edmundo González Con indignantes burlas: así reaccionó el régimen al próximo regreso de Edmundo González a Venezuela Haití "La situación cambia porque Bukele y Trump quieren pelear contra las pandillas”: activista haitiano agradece intervención Compartir en: