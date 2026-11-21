Esposado y cabizbajo: Así fue el traslado de alias 'El chapo Isidro', buscado por el FBI, a Ciudad de México

Fuertemente custodiado, esposado y cabizbajo, así se le vio al narcoterrorista mexicano Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro', en Ciudad de México. Este hombre, considerado jefe criminal del cartel de los Beltrán Leyva y uno de los 10 fugitivos más buscados por EL FBI, fue capturado junto a alias Terafín, identificado como su segundo al mando, y José N, señalado de ser operador financiero del cartel. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal en espera de que se defina su situación jurídica y la posible extradición a Estados Unidos.