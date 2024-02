La descarga de un gobernador chavista a su equipo de trabajo porque no le atienden el teléfono

Todo parece indicar que este jueves el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, no despertó de buenas, y publicó en sus redes sociales un video donde se descarga contra su equipo de trabajo con el que, según cuenta, había pasado un rato intentando hablar.

Lacava es un excéntrico gobernador chavista acostumbrado a la polémica. Saca provecho de su popularidad para este tipo de actuaciones.

Tiene un perro rescatado al que llama Drac, como bautiza toda obra con el logo de Batman, publica mensajes regañando, bromeando, bailando, así como con su otra mascota, un perro al que llama IPhone.

Este fin de semana largo, en el que se celebra Carnaval, Carabobo debe estar listo para recibir a miles de personas en sus hermosas playas, por lo que el gobernador dijo estar ocupado, pero no así su equipo más cercano.

“Yo sé que los que van a ver esto van a decir qué pataruco es Lacava, bueno, sí, a veces lo pienso, tengo desde las 5 de la mañana trabajando, tengo media hora intentado hablar por teléfono con los cuatro-cinco mama...(y se detiene) personajes que trabajan conmigo de mi primer anillo y ninguno de ellos me atiende el puto teléfono”.

y continúa el desahogo. “Es tanta la arrechera que cargo, que tengo que hacer un video para mostrarlo en redes para que los cinco carajos que no me atienden , pero por lo menos e que se lo imagina, que me conoce sabe que ustedes son unos irresponsables por eso a veces las vainas no salen, por los irresponsables como los que trabajan conmigo, vamos a ver si por lo menos se me acomoda el día de hoy, joda”.

El video ha sido de los más comentados por sus seguidores, acostumbrados a la chanza con el mandatario chavista.