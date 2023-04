“La Mañanera es un espacio donde el presidente hace uso de su capacidad de comunicación política”: Roy Campos

Pese a las críticas que ha recibido por promover la polarización el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa con su programa ‘La Mañanera’.

No obstante, la consultora SPIN señaló que menos del 1% de los seguidores de AMLO ven ‘La Mañanera’. Para hablar sobre este tema Roy Campos, analista político y presidente de la empresa de opinión pública Mitofsky, conversó con el programa La Tarde.

El analista político Roy Campos señaló que sobre el porcentaje que ven ‘La Mañanera’ que “podríamos decir que son miles la que ven directamente y ponen atención en ese momento, pero esos miles son de calidad, es decir, son replicadores (…) es el espacio de televisión, radio, de comunicación más importante de México, el de más repercusión”.

“López Obrador diseñó ‘La Mañanera’ (…) yo creo que va a terminar el sexenio con sus mañaneras”, agregó.

Sobre el propósito de las mañaneras de AMLO, el presidente de la empresa de opinión pública Mitofsky expresó que “todos los mandatarios lo que ambicionan es fijar la agenda, eso es lo que ambicionan. Que se hable de lo que yo quiera y no nomas para que me sirva, sino para que no se hable de lo que yo no quiero, para eso sirve la mañanera”.

“Ha tenido poder real, pero además siempre intenta que no se hable de lo que él no quiere”, aseguró Campos quien además comentó que ‘La Mañanera’ “le ha funcionado para fijar la agenda y evitar agendas que no le convienen”.

“La Mañanera no es un espacio de información, es un espacio del presidente, de comunicación política con todo lo que esto implica (…) La Mañanera es un espacio donde el presidente hace uso de su capacidad de comunicación política”, añadió.