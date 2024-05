Madre identificó al venezolano migrante que perdió las piernas al caer del tren "la bestia"

La difusión de la noticia fue clave para encontrar a la familia de un migrante venezolano que perdió sus dos piernas al caer del tren que viaja de México hacia Estados Unidos.

Los medios que cubren el conflicto fronterizo por la migración llamaron la atención del caso, ya que el joven estaba sin identificación recluido en cuidados intensivos en un hospital donde esperaban por alguna pista que diera con su nombre de pila.

Finalmente, la cadena Univisión, una de las primeras en divulgar lo que había sucedido el pasado 19 de abril, informó que el joven respondía al nombre de Elvin Moreira Granados, y que tiene 23 años.

También contó que su madre Enma Rosa Granados, se enteró por medio de amigos, quienes le confirmaron que el del accidente era Moreira Granados.

El joven sigue recibiendo tratamiento especial en cuidados intensivos del hospital de Durango, en México.

"Me han dicho que está delicado, que está grave y que me necesitan allá", por lo que solicitó a las autoridades que la ayudaran a poder trasladarse hasta donde se encuentra su hijo.

El joven venezolano partió hacia Estados Unidos el pasado 8 de abril. "Yo no me esperaba esto. Incluso, cuando él salió me dijo: yo me voy a ir y yo la voy a ayudar (…) me dijo que se iba a ir por nosotros, para que no sufriéramos".