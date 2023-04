“Mi intención es conectar con los jóvenes y llevar los temas coyunturales de Venezuela para generar interés”: Ana Milagros Parra

Ana Milagros Parra es una joven venezolana apasionada por los temas coyunturales de su país como económicos, políticos y sociales y que encontró en las redes sociales una forma de expresión que consiste en un contenido tranquilo, unido a una explicación sencilla en temáticas más serias.

Sobre su éxito en redes sociales, la también politóloga y analista política Ana Milagros habló en NTN24 y explicó cómo le llegó la idea de comunicar estos temas coyunturales y a veces difíciles de entender por medio de contenido digerible en redes sociales.

“Pensé en el formato hecho por cuentas como la de The Washington Post que dicen algo con contenido dinámico que es para audiencias más jóvenes, así que pensé en el formato y he llegado a la población que quiero, el target es el que quería y el feedback ha sido muy positivo por quienes me escriben que gracias por explicar estos temas con palabras que yo conozco”, señaló.

Además, agregó: “El objetivo es que los jóvenes o las personas que dejaron de prestarle atención se vuelvan a interesar. Abrir espacios de debates en el que se expongan opiniones diversas que no están en la parte pública venezolana, no tenemos medios de comunicación libres y un espacio limitado en Internet y, a pesar de no estar en una democracia, hemos podido desarrollar prácticas democráticas para el futuro”.

Por último, la creadora de contenido añadió: “Cuando un chamo de 16 años me escribe “oye, gracias por tu contenido, me estoy volviendo a interesar” yo siento que ya gané”.