Murió a los 80 años la poeta estadounidense Louise Gluck, Nobel de Literatura en 2020

La poeta estadounidense Louise Gluck, premiada con el Nobel de Literatura en 2020, falleció este viernes a los 80 años.

De acuerdo con el diario The New York Times, citando a su amigo y excolega de Yale Richard Deming, Gluck murió de cáncer en su casa de Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos.

Nacida en Nueva York y considerada una de las mayores figuras de la poesía en Estados Unidos, la ganadora del Nobel había sido recompensada por la academia sueca por "su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual".

El trabajo de Gluck se basó en temas como la belleza simple de la naturaleza, la experiencia del mundo de un niño y en la evocación de historias de la mitología.

Se dio a conocer en 1992 tras publicar "The Wild Iris" (Iris salvaje), que le valió un premio Pulitzer, mucho antes de la consagración mundial del Nobel.

Gluck nació en 1943 y creció en Long Island, Nueva York. Es descendiente por parte de su padre de judíos húngaros que emigraron a Estados Unidos a principios del siglo XX.

A lo largo de su carrera, logró obtener de un premio Pulitzer en 1993 por su colección "The Wild Iris" y se convirtió en profesora a pesar de no haber terminado la universidad.

Su premio Nobel de 2020, que recibió en su casa cuando la ceremonia fue cancelada debido a la pandemia de covid-19, la honró por "su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual".

Además, ganó un Premio Nacional del Libro en 2014 por su colección "Faithful and Virtuous Night" y fue Poeta Laureada de Estados Unidos de 2003 a 2004.

"Los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana: devuelves al mundo un espíritu compañero. Leo poemas para escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado", escribió Glück en el ensayo "Proofs and Theories" (Pruebas y Teorías) con el que también obtuvo importantes premios.