"Muy pronto estaré con ustedes": Edmundo González se pronuncia tras llegada de María Corina a Venezuela y confirma que también volverá
Este domingo, el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, confirmó la llegada de la líder democrática y Nobel de Paz María Corina Machado a su país.
Tras siete intentos de regresar a su nación, Machado anunció su regreso en sus redes sociales con un breve mensaje.
"Estoy aquí con ustedes", dijo.
Tras esto, el mandatario confirmó la información: "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano", dijo González Urrutia.
"Hoy es un día muy importante para los venezolanos", agregó.
Y añadió: "nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final".