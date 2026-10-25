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Domingo, 25 de octubre de 2026
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María Corina Machado

"Muy pronto estaré con ustedes": Edmundo González se pronuncia tras llegada de María Corina a Venezuela y confirma que también volverá

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y Edmundo González (EFE)
María Corina Machado y Edmundo González (EFE)
"Hoy es un día muy importante para los venezolanos", dijo sobre el regreso de la Nobel de Paz.

Este domingo, el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, confirmó la llegada de la líder democrática y Nobel de Paz María Corina Machado a su país.

Tras siete intentos de regresar a su nación, Machado anunció su regreso en sus redes sociales con un breve mensaje.

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"Estoy aquí con ustedes", dijo.

Tras esto, el mandatario confirmó la información: "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano", dijo González Urrutia.

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos", agregó.

Y añadió: "nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final".

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