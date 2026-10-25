María Corina Machado regresa a territorio venezolano: "Estoy aquí. Con ustedes"

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se encuentra de nuevo en su país, luego de que en diciembre de 2025 dejara el territorio para recibir el Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega.

"Estoy aquí. Con ustedes", aseguró este domingo Machado en sus redes en medio de una gran expectativa sobre su regreso debido a los constantes intentos por ingresar a Venezuela.

La publicación de la Premio Nobel de la Paz alcanzó rápidamente las cincuenta mil visualizaciones en la plataforma y generó distintas reacciones que, en los primeros segundos, no dimensionaban el mensaje.

Las esperanzas se confirmaron apenas minutos después, cuando el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, posteó un mensaje en el que hizo el anuncio oficial.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió Edmundo González.

El mandatario electo de Venezuela agregó: "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!"

De igual manera, González dejó entrever que pronto regresará también al país en aras de lograr una transición hacia la democracia.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", concluyó Edmundo González.

MÚLTIPLES INTENTOS DE REGRESAR A VENEZUELA

El regreso de María Corina Machado se produce luego de una serie de intentos por parte de la líder democrática para regresar a su país.

Recientemente, el diario español ABC señaló que Machado estaba estudiando volver a Venezuela de forma abierta y acompañada por una delegación internacional.

La dirigente, cabe resaltar, había acumulado al menos siete intentos que no resultaron para volver al país.

En ese nuevo intento, según ABC, la nueva estrategia contemplaba transformar su regreso en un acontecimiento político con un gran impacto y evitar que la operación quede limitada a una travesía reservada.

La idea que Machado buscaba para entrar a Venezuela, de acuerdo con los reportes, era hacerlo forma pública y con presencia internacional, incrementado la visibilidad de su llegada frente al régimen de Delcy Rodríguez.

Se espera que en las próximas horas hayan más pronunciamientos de Machado y de González sobre cuáles serán los pasos a seguir ya con la presencia de la líder democrática en Venezuela.