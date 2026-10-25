NTN24
Domingo, 25 de octubre de 2026
Domingo, 25 de octubre de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado regresa a territorio venezolano: "Estoy aquí. Con ustedes"

octubre 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Edmundo González confirmó la noticia y dejó entrever que pronto regresará también al país en aras de lograr una transición hacia la democracia.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se encuentra de nuevo en su país, luego de que en diciembre de 2025 dejara el territorio para recibir el Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega.

"Estoy aquí. Con ustedes", aseguró este domingo Machado en sus redes en medio de una gran expectativa sobre su regreso debido a los constantes intentos por ingresar a Venezuela.

La publicación de la Premio Nobel de la Paz alcanzó rápidamente las cincuenta mil visualizaciones en la plataforma y generó distintas reacciones que, en los primeros segundos, no dimensionaban el mensaje.

Las esperanzas se confirmaron apenas minutos después, cuando el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, posteó un mensaje en el que hizo el anuncio oficial.

"¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano", escribió Edmundo González.

El mandatario electo de Venezuela agregó: "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!"

De igual manera, González dejó entrever que pronto regresará también al país en aras de lograr una transición hacia la democracia.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", concluyó Edmundo González.

MÚLTIPLES INTENTOS DE REGRESAR A VENEZUELA

El regreso de María Corina Machado se produce luego de una serie de intentos por parte de la líder democrática para regresar a su país.

Recientemente, el diario español ABC señaló que Machado estaba estudiando volver a Venezuela de forma abierta y acompañada por una delegación internacional.

La dirigente, cabe resaltar, había acumulado al menos siete intentos que no resultaron para volver al país.

En ese nuevo intento, según ABC, la nueva estrategia contemplaba transformar su regreso en un acontecimiento político con un gran impacto y evitar que la operación quede limitada a una travesía reservada.

La idea que Machado buscaba para entrar a Venezuela, de acuerdo con los reportes, era hacerlo forma pública y con presencia internacional, incrementado la visibilidad de su llegada frente al régimen de Delcy Rodríguez.

Se espera que en las próximas horas hayan más pronunciamientos de Machado y de González sobre cuáles serán los pasos a seguir ya con la presencia de la líder democrática en Venezuela.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Edmundo González

Transición democrática

Vente Venezuela

María Corina Machado, Nobel de Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hezbolá estaría reclutando delincuentes brasileños para operaciones clandestinas en América Latina, según investigación federal

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Así fue como cayó alias "Brayan Veneco", objetivo de alto valor de las disidencias de las Farc: sus propias publicaciones en redes terminaron delatándolo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Presidente Donald J. Trump-Foto EFE
Donald Trump

Contundente mensaje: Trump advierte sobre una posible nueva "Furia Épica" contra el régimen de Irán

Shakira en Madrid - Foto EFE
Shakira

Así se vivió la histórica residencia de Shakira en Madrid: fuimos invitados al impresionante despliegue musical y hablamos con la artista

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Reclutamiento

Lo que no se ve de los gigantescos operativos del presidente De la Espriella: la lucha contra el atroz reclutamiento de menores

ELN/ Farc - Fotos AFP
Reclutamiento

Revelador documento conocido en primicia por NTN24 detalla la recuperación de seis cuerpos de menores tras enfrentamientos entre grupos criminales

ELN - Foto AFP/ "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Confirman identidad de cabecilla del ELN "Marcos Pacífico" dentro de los abatidos por bombardeo que ordenó el presidente De la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Avión de FlyDubai - EFE
Avión

La aerolínea Flydubai se pronuncia sobre presunto intento de acto terrorista en avión con destino a Israel

Cilia Flores y Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Así será la primera comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por torturas ante tribunal de Nueva York

Trabajos en la carretera Maracay-Choroní - Fotos: X
Maracay

Reabren parcialmente la vía hacia Choroní con prioridad para alimentos y combustible

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Avión de FlyDubai - EFE
Avión

La aerolínea Flydubai se pronuncia sobre presunto intento de acto terrorista en avión con destino a Israel

Cilia Flores y Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

Así será la primera comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por torturas ante tribunal de Nueva York

Trabajos en la carretera Maracay-Choroní - Fotos: X
Maracay

Reabren parcialmente la vía hacia Choroní con prioridad para alimentos y combustible

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Venezuela

Estados Unidos activa ley contra la tortura poco utilizada en nuevo caso judicial contra Maduro y Cilia Flores

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Reclutamiento

Lo que no se ve de los gigantescos operativos del presidente De la Espriella: la lucha contra el atroz reclutamiento de menores

Incautación. (X de Abelardo de la Espriella)
Abelardo de la Espriella

Histórico golpe de Abelardo de la Espriella al narcotráfico: estas son las imágenes al interior de bodega de enorme incautación

Nelson Bustamante, presentador venezolano - Fotos: Instagram
La Guaira

Reconocido presentador Nelson Bustamante regresó a Venezuela y quedó impactado por lo que vio en La Guaira, zona devastada por el doblete sísmico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023