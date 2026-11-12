Acciones de Nvidia sufren una fuerte caída de 7,45% en Wall Street tras confirmarse la dimisión del cofundador, Jensen Huang

Las acciones de la multinacional tecnológica Nvidia sufrieron una fuerte caída del 7,45% en los primeros compases de la sesión bursátil de Wall Street este jueves, tras el anuncio oficial sobre la salida inmediata de su cofundador, Jensen Huang, de los cargos de presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración.

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Ante la vacante, la junta directiva designó de manera interina a la actual directora financiera de la compañía, Colette Kress, como nueva consejera delegada mientras se gestiona la búsqueda de un sucesor definitivo, al tiempo que se nombró a Harvey C. Jones como el primer presidente independiente del consejo.

El desplome bursátil refleja la incertidumbre que rodea al futuro de una de las empresas más valiosas del planeta, cuyos títulos habían cerrado a 206,69 dólares el pasado 3 de noviembre, antes del escándalo, y para el miércoles ya habían retrocedido a 173,73 dólares un descenso del 15,9%, al cual se suma la caída adicional de este jueves.

La crisis llega en un momento particularmente delicado, pocos días antes de que Nvidia presente sus resultados trimestrales previstos para el próximo 17 de noviembre, cifras que los inversores aguardan con máxima atención en medio de la turbulencia directiva.

Nvidia se ha consolidado como uno de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial, gracias a la alta demanda de sus procesadores por parte de grandes empresas tecnológicas y centros de datos, lo que le permitió superar los 3 billones de dólares de valor bursátil en 2024 y rebasar los 5 billones en octubre de 2025, impulsada por las inversiones masivas en infraestructuras para desarrollar y entrenar modelos de IA.

Huang fundó Nvidia en 1993 y dirigió la compañía durante más de tres décadas, periodo en el cual la transformó de una empresa de tarjetas gráficas en un líder global en computación acelerada e inteligencia artificial, por lo que su salida añade dudas sobre la continuidad de la estrategia empresarial ligada a su liderazgo.

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Por su parte, la investigación interna sobre los presuntos vínculos del cofundador con espionaje chino continúa en curso, con lo cual se añade otra capa de complejidad a una crisis que ha sacudido a una de las compañías más influyentes del sector tecnológico global.