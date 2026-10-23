“Petro hizo alianzas con el ELN, las Farc, el Clan del Golfo para ganar la presidencia”: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, uno de los mayores aliados del presidente De la Espriella, reveló en entrevista con NTN24 desde Washington que la administración de Donald Trump alista nuevas cancelaciones de visas a personajes corruptos o delincuentes relacionados con Gustavo Petro. Gutiérrez calificó de criminales a Petro y a su exesposa Verónica Alcocer. “Son unos criminales, el gobierno Petro y él particularmente se dedicó a cuidar las estructuras criminales, yo lo padecí como alcalde de Medellín y cuando fui candidato a la presidencia denuncié como hizo alianzas con el ELN, las Farc, el Clan del Golfo y estructuras criminales para ganar la presidencia, hicieron el Pacto de la Picota para esto y así gobernaron, con los peores criminales, entonces que respondan, pero lo bueno de todo es que entre ellos mismos están contando todo, ojalá vayan a la cárcel”, aseveró.