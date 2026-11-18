Experto sobre presencia de Estados Unidos en Venezuela: “Necesita tener un orden mínimo dentro del hemisferio”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reafirmó su posición sobre la captura de Nicolás Maduro al calificar la operación del 3 de enero como "exitosa e impecable" durante declaraciones realizadas en la sede del Comando Sur en Florida, previo a su visita a Caracas. Para hablar sobre este tema, Demóstenes Quijada, exprisionero político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.