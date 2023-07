¿Por qué bajó más el dólar en Colombia?

Expertos consultados por el programa ‘La Noche’ relacionan el comportamiento de esa moneda extranjera con la incertidumbre que para los inversionistas generan las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro.

El economista y columnista del diario La República, Alberto Bernal no descarta que otros factores como la salida de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez también influyan. “Al mercado le parece una excelente noticia que la ministra vaya a salir del puesto por eso es por lo que el dólar colombiano se ha comportado de forma tan cambiante"

Por su parte, el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo explicó que la propuesta de una transición energética que se ha venido haciendo desde esa cartera no ha tenido una buena receptividad. “Con el paso del tiempo lo que ha sucedido es que en general la sociedad no le copia a esa propuesta y lo que ha encontrado es que sensatamente pues es que uno nunca debe desaparecer de un momento a otro el sector de hidrocarburos porque corre el riesgo de afectar el 20 por ciento de ingresos fiscales, 35 % de inversión, el 40 % de las exportaciones, el 5.6% del PIB y no hay un sector que reemplace eso en el mediano, ni en el largo plazo”, sostuvo.

El economista también consideró que la tendencia del dólar hacia la baja podría continuar. “Si nosotros enviamos señales claras de incertidumbre en este y en otros temas tenga la certeza el dólar seguro va a seguir cayendo”

El analista financiero, Julio César iglesias aseguró que son varios los factores que han incidido en la caída de esa moneda incluyendo la inflación proyectada en Estados Unidos.

“Hemos visto que no solamente el peso colombiano se ha visto favorecido durante las últimas jornadas con una apreciación importante como nuestros pares regionales, con ellos también han ocurrido estas circunstancias”

Tanto como Bernal como Iglesias coinciden en señalar que las expectativas existentes frente a lo que podría pasar con las reformas propuestas por el gobierno en la próxima legislatura que comienza este 20 de julio, podrían seguir repercutiendo en el comportamiento del dólar. “Hemos visto que no solamente las reformas no fueron aprobadas, se quedaron en el primer debate o simplemente se cayeron como la reforma laboral, si no también muchas dificultades políticas en la coalición oficialista que da cuenta de una mala situación política del gobierno de cara a su aprobación futura”, agregó Iglesias.

El analista económico Bernal insistió en que al mantenerse la incertidumbre, esa moneda continuará dicha tendencia.

“Entre peor le vaya a Petro mejor para Colombia, lo repito porque estoy plenamente convencido que las reformas que quiere pasar son unas reformas que van a disminuir el crecimiento potencial”