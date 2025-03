Preocupación en México por la desaparición de personas ¿Cómo se explica esta barbarie?

En los últimos años en México se cuentan los desaparecidos por miles lo que ha generado una preocupación ante esta cruel práctica. La ONU tachó de "perturbador" el hecho de que la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco inspeccionaran la finca donde se encontraron huesos calcinados y no detectaran "pruebas cruciales" de delitos cometidos en el lugar.

Para hablar de este tema, en Mesa de Periodistas, se conectaron Salvador Fraustro, director de investigación en Milenio y Óscar Balderas, periodista experto en temas de seguridad, quienes dieron su explicación ante esta barbarie.

“Es un asunto que de vez en vez sale a la luz y no debería dejarnos sin una reacción de preocupación frente a las víctimas. Me parece que hay dos lecturas, por una parte, el crimen organizado encuentra en la desaparición de la gente que ellos reclutan una manera de ocultar la cantidad de gente que tienen trabajando, y, por otra parte, la complicidad de los gobiernos con los grupos criminales y por ello no se meten a fondo a investigarlo”, aseveró Salvador Frustro.

“Por un lado vemos una sofisticación mayor en el crimen organizado que tienen hasta hornos crematorios que responden a necesidades industriales, que queman a más de mil grados centígrados que no dejan rastros genéticos, eso muestra su avance comparado al de las autoridades policiacas y lo otro es que si uno observa la ubicación del rancho Izaguirre, uno tiene que preguntarse cómo es que ninguna autoridad conocía esto que estaba pasando, es poco probable que no lo supieran y esto me da dos hipótesis, la primera la complicidad y la segunda de que haya autoridades que no quieren investigar esta situación porque no les da el presupuesto”, apuntó Óscar Balderas.