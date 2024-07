Presidente del CNE denuncia un supuesto intento previo a las elecciones para impedir el proceso en Venezuela

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, ofreció el balance de apertura del proceso donde los venezolanos eligen al próximo presidente del país. Según señaló el funcionario 100% de los técnicos electorales están en los centros, mientras que 95% de las mesas ya están constituidas.

"15.797 centros activos y 30.026 mesas electorales activas", detalló.

Amoroso aprovechó las declaraciones para informar sobre un supuesto intento de sabotear las elecciones en días pasados, no obstante, aseveró que no había sido reportado por las autoridades para evitar preocupación en la población.

"Sepan que antes de esta fiesta electoral, los enemigos que trataron de evitar las elecciones, hicieron todo lo posible para que usted no pudieran ejercer su derecho al voto hoy (...) No quisimos causarle angustia estos días, pero deben saber que los aviones que traían nuestras máquinas, nos los confiscaron y lo enviaron a otro país (...) prohibieron que esos aviones volaran sobre determinado país. No querían que ustedes hoy participaran en las elecciones con el mejor sistema electoral del mundo. Hoy digo con orgullo, lo derrotamos", dijo.

Indicó que los comicios cuentan con 1.300 veedores nacionales e internacionales.

Hizo referencia a los políticos internacionales a los que el régimen de Maduro les impidió el acceso al país, por ser invitados de la oposición para observar el proceso.