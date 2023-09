Presidente Petro comenta canción de Shakira y la utiliza para promover su reforma laboral

Recientemente, la cantante colombiana Shakira lanzó su canción ‘El Jefe’ junto con el grupo Fuerza Regida, tema musical en el que habla de la desigualdad salarial, las explotación laboral y las diferencias que hay entre los trabajadores y los jefes.

La canción, que se ha vuelto realmente popular, ha recibido millones de cometarios y han sido usados para muchos fines relacionados con el mundo laboral.

Uno de esos tantos ejemplos es el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en las últimas horas comentó la canción de Shakira para poder promover su tan polémica reforma laboral.

Por medio de su cuenta de Twitter, ahora X, el mandatario colombiano citó la publicación de la barranquillera en donde promociona su nuevo tema musical diciendo que: “por eso se necesita una reforma laboral”.

Esto se podría deber a que la canción contiene frases como: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien”, “Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario” y “Te matas de Sol a Sol y no tienes ni una escritura”.

Frases que dejan entre ver las malas condiciones salariales que algunas personas tienen que soportar, así como los malos tratos por parte de sus jefes en sus puestos de trabajo.

VEA TAMBIÉN Aeropuerto de talla mundial eliminará el uso de pasaportes desde 2024 o

Sin embargo, ¿cómo se puede relacionar la canción de Shakira ‘El Jefe’ con la reforma laboral que promueve Gustavo Petro?

Durante mucho tiempo en Colombia, la reforma laboral ha sido un tema que ha causado varios debates e incluso movilizaciones por parte de algunos ciudadanos y políticos de derecha que no están de acuerdo con la propuesta.

La reforma laboral tiene varios ejes fundamentales, entre ellos, condiciones laborales dignas para los colombianos que sugieren mejoras en cuanto a temas como: pagos a las horas extras, recargos nocturnos y dominicales.

Ante esto, algunos empresarios del país han señalado que esta reforma de ley podría tener muchos riesgos.

No obstante, el pasado 20 de junio el jefe de Estado informó por medio de sus redes sociales que la reforma laboral impulsada por el gobierno había sido hundida por el Congreso de la República.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, afirmó.

Petro, mediante su mensaje, consideró que hay sectores que “creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral”.

Algo que la canción de Shakira claramente condena con sus frases que han sido críticas por muchos y alabadas por otros usuarios en internet.

Los mismos que ante la mención de la reforma laboral con relación a la canción por parte del presidente Petro han formado un debate. Mientras unos aseguran que el comentario del líder del Pacto Histórico “está fuera de lugar” o es “poco conveniente”, otros usuarios han celebrado la mención que hizo.