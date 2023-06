Rechazo a reunión entre el papa Francisco y el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel

Este martes el papa Francisco se reunió con el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel para hablar sobre la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, no obstante, el encuentro ha generado rechazo.

El Vaticano es la primera etapa que estaría adelantando Díaz-Canel por Europa y que lo llevaría a Francia y Serbia.

Este encuentro entre Francisco y el líder del régimen cubano se da luego del viaje del cardenal Beniamino Stellaa a Cuba el pasado mes de febrero para la conmemoración de los 25 años de la visita de Juan Pablo II a la nación latinoamericana y en donde pidió la liberación de los manifestantes encarcelados por su papel en las protestas antigubernamentales de julio de 2021.

“Esta mañana, en el Aula Pablo VI, el presidente de la República de Cuba, S.E. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fue recibido en audiencia por el Santo Padre Francisco. A continuación, se ha reunido con Su Eminencia el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, acompañado por Mons. Daniel Pacho, Subsecretario para el Sector Multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales”, señaló el Vaticano por medio de un comunicado.

De acuerdo con Santa Sede, durante la reunión entre el líder de la iglesia católica y Díaz-Canel se habló de “la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba, evocando la histórica visita de San Juan Pablo II en 1998, de la que se cumple el 25 aniversario. A continuación, se detuvieron en la situación del país y en la contribución que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad”.

No obstante, el encuentro ha generado rechazo por parte de varios sectores, entre ellos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que ha señalado que, si esta reunión no ha tenido “como resultado la liberación inmediata de los presos políticos, habrá sido un fracaso”.

NTN24 conversó con Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sobre este tema.

Yaxys Cires del OCDH comentó que para él “no hay otra forma de evaluar este tipo de encuentros internacionales, y que ayudan de alguna manera la imagen del régimen, que no sea a partir de los resultados”.

“Si no hay resultados concretos, por ejemplo, la liberación inmediata y sin condiciones de los presos políticos, el cese de la represión, el cese del abuso al ejercicio de los derechos y libertades religiosas en Cuba, entonces esa reunión habrá sido un fracaso y solo ha beneficiado al régimen cubano”, continuó diciendo el invitado.

El director destacó que una cosa es la relación que existe entre el régimen cubano y el Vaticano, y otra muy distinta a la que hay la Iglesia cubana, los sacerdotes, con las monjas y los laicos comprometidos ya que “hay persecución, hay dificultades para que la propia iglesia pueda ayudar al pueblo cubano”.

“Yo creo que el Papa tiene que ser firme en la exigencia de los valores cristianos. Y eso pasa por la defensa de la justicia, de los derechos humanos, de la libertad. No es justo que el pueblo cubano siga sufriendo porque una élite egoísta e indolente quiere permanecer para siempre en el poder. Y eso no puede ser ajeno a la Iglesia y no puede ser ajeno al papa”, añadió Yaxys Cires.

Luego de esta reunión que sostuvo Díaz-Canel con el papa Francisco, el líder del régimen cubano tendría previsto viajar a Francia para acudir a un encuentro convocado por el presidente francés, Emmanuel Macron, acerca de finanzas internacionales.