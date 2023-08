"Rusia fue la que comenzó la guerra y es la que podría poner fin si así lo quisiera": embajadora de EE. UU. ante la OTAN

La embajadora de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Julianne Smith, habló en el programa La Noche de NTN24 sobre la actual guerra entre Ucrania y Rusia, que ya casi cumple un año y seis meses.

Para Smith, “Rusia fue la que comenzó la guerra y es la que podría poner fin si así lo quisiera”.

“Debido a que Rusia no ha podido triunfar en el campo de batalla, no ha podido tomar Kiev como pretendía en un principio y no ha podido apoderarse de más territorio en Ucrania, ahora los rusos pasaron a realizar ataques indiscriminados cada vez más contra civiles, contra gente inocente”, afirmó.

Por otra parte, la funcionaria estadounidense se refirió a la contraofensiva que adelanta Ucrania e indicó que “los ucranianos han trabajado incansablemente… para romper el frente militar en el campo de batalla”.

“Seguiremos reuniéndonos con los ucranianos mes a mes para determinar cuáles son sus necesidades en el terreno y la ayuda adicional seguirá siendo provista por los más de 50 países que prestan asistencia en materia de seguridad”, añadió.

En cuanto a una posible escasez de municiones por parte de Estados Unidos y la OTAN para apoyar a Ucrania, Smith indicó que “se han enviado una cantidad considerable” al país durante la guerra.

“No solo EE. UU. sino muchos aliados europeos y algunos de nuestros socios, incluso fuera de Europa, han tenido la posibilidad de aumentar las líneas de producción que fabrican municiones como la del mortero de 155 milímetros con las que los ucranianos han estado contando. Así que no vemos una escasez grave en el momento, pero seguiremos evaluando sus necesidades”, concluyó.