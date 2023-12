Sectores de oposición, incrédulos sobre el procedimiento de garantía electoral ofrecido por el régimen de Maduro

Luego de un acuerdo con los representantes de la oposición a través de la llamada plataforma unitaria, se acordó que el nuevo mecanismo sea acompañado por un amparo, ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que comenzó a regir el primero de diciembre y tardará hasta el próximo 15 del mismo mes.

La atención gira en torno inicialmente en María Corina Machado, la candidata única de la oposición, proclamada como tal el pasado 26 de octubre, debido a una inhabilitación que profirió la contraloría general de Venezuela en el mes de junio que le prohíbe ocupar cargos públicos durante 15 años.

Mientras diversos sectores se preguntan si la líder de oposición tiene previsto acudir a esa figura legal, hay quienes directamente señalan que es una trampa o nueva dilación de Maduro para desviar la atención y seguir frenando las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Por ejemplo, el analista político y consultor electoral, Esteban Gerbasi no descarta que el último acuerdo entre las partes sea una trampa para los inhabilitados en especial para Machado. “Pienso que sí es así, que es una trampa, porque María Corina Machado nunca ha reconocido que ella está inhabilitada, y de acudir a la sala con decisión administrativa de la Suprema Justicia, reconoce que su inhabilitación está vigente y está activa”. Señala además que el régimen venezolano lo que está dejando es entre la espada y la pared a los políticos que quieran participar en las próximas elecciones, entre ellos a la exdiputada Machado. “La tiene encerrada en un cuarto sin escapatoria. Por eso que no sé qué va a decir María Corina Machado, si hasta ahora no se ha pronunciado”

También considera que someter a un ciudadano al Tribunal Supremo de Justicia, considerado como el brazo del régimen, sin que haya transitado y cumplido legalmente las etapas legales y administrativas establecidas, es violar la propia constitución.

El abogado especialista en derecho penal, Joel García manifestó que sin duda alguna el último procedimiento es un nuevo comodín lanzado por Nicolás Maduro.

“La trampa: Si no acude al TSJ, entonces no puedes participar en la elección presidencial porque no ejerció el recurso. Si ejerce el recurso ante el TSJ, lo declaran sin lugar, entonces tienes que acatar la decisión y no puedes participar.”

En entrevista con el programa La Noche, el penalista señaló que lo que se busca con el nuevo mecanismo es dilatar e incluso si en Venezuela existiera un Tribunal independiente se podría lograr alguna solución