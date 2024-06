“Si Hamás hubiera aceptado devolver a los secuestrados, pienso que ya no estaríamos en guerra”: Jana Beris, reconocida periodista internacional.

En el programa periodístico ‘La Noche’ de canal internacional NTN24, un reconocido consultor de seguridad y una destacada periodista coincidieron en señalar que la atención del mundo se ha centrado solamente en reclamar las acciones que ha ejecutado Israel en contra del señalado grupo criminal que tiene aún en su poder a civiles inocentes y ha olvidado el despiadado ataque el pasado 7 de octubre que dejó 1.200 víctimas mortales.

La periodista uruguaya – israelí Jana Beris aseguró que no se habría llegado a este punto, ocho meses después, aún en una guerra cruenta, si Hamás hubiera depuesto las armas o entregado el poder "para que fuera una fuerza que opere en pro de la población palestina y no usarla para sus fines terroristas; y si hubiera decidido, devolvernos a los secuestrados"

Joe Gehr exoficial de las fuerzas de defensa de Israel recordó en el mismo espacio televisivo de NTN24, que la población de ese país no solo ha tenido que padecer la cruenta acción que cumple 8 meses, si no también los constantes ataques del grupo yihadista Hezbollah. ”Llevan muchos meses atacando a la población civil a través de misiles, a través de drones, con explosivos. Las últimas semanas se ha ido intensificando eso, hay entre 90 y 100.000 residentes de la zona del norte de Israel que tienen que evacuar sus casas por culpa de esos misiles”

Por su parte, Jana Beris ha dedicado gran parte de su labor periodística para conocer de cerca la difícil situación que han enfrentado durante 240 días las familias de quienes siguen secuestrados en poder de Hamás. Algunos de ellos en medio de su desesperación han tenido que salir a protestar para recordarle al mundo la pesadilla que aún no termina. “Dando mi opinión, en algunos casos me permití discrepar del tono que se oye a veces en las manifestaciones, que creo que es, no juzgo, porque no hay palabras para describir las pesadillas que viven esas familias, creo que, a nivel táctico, digamos, a veces, en torno de las manifestaciones, de las críticas, al gobierno, creo que quizás da un poco de fuerza a Hamás.”, señaló.

Para los familiares actualmente en medio de su desesperación, aceptar cualquier cosa con el fin de devolver a los secuestrados sería posible. “Cada día es un peligro de muerte para cada uno de los que están allí, ni que hablar para la gente de edad y algunos que tienen enfermedades”, resaltó la analista y columnista de opinión.