“Si no hay un cambio político en Venezuela, habrá un nuevo éxodo de venezolanos”: investigadora de migraciones forzadas

María Gabriela Trompetero, profesora e investigadora en migraciones forzadas, estuvo hablando en La Tarde de NTN24 acerca del panorama de los venezolanos que contemplan la idea de irse de Venezuela a probar suerte si no se ve un cambio político a corto plazo.

“Las distintas encuestan demuestran que si no hay un cambio político en Venezuela habrá un nuevo éxodo de venezolanos, las encuestas más conservadoras nos hablan de que aproximadamente el 16% de la población lo haría, y otras encuestas con mayores datos habla de un 40% de venezolanos con la intensión de emigrar si no se ve un cambio político”, aseveró la invitada.

“El venezolano es consciente que si en el corto plazo no hay un cambio político en Venezuela no hay posibilidad de mejoras”, complementó la investigadora.

También se refirió a la cifra dada por Nicolás Maduro sobre el regreso de venezolanos a través del plan ‘Vuelve a la Patria’: “A la fecha no hay fuentes oficiales para conocer cuántos venezolanos han regresado al país, Maduro aseguraba que uno 2.5 millones de venezolanos habían regresado, pero esto no tiene ninguna medición internacional; además, se ha visto que la mayoría que vuelve a Venezuela, está buscando la manera de migrar al ver que no hay cambio. No tenemos datos para conocer cuántos venezolanos a través del plan ‘Vuelve a la patria’ han regresado”.