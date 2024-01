"No me puedo dar el lujo de decir 'nos ha vencido el crimen'": Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, en NTN24

La periodista Andrea Bernal habló con Diana Salazar, Fiscal General de Ecuador, desde su despacho en Quito, Ecuador.

La funcionaria aseguró que siente “tristeza e indignación por lo que está pasando” en Ecuador, pero resaltó que también siente “confianza porque a veces hay que tocar fondo para poder ver la luz”.

En ese sentido, asegúro que las organizaciones buscan que las autoridades se dén por vencidas.

“No me puedo dar ese lujo de salir ante la ciudadanía y decir ‘nos ha vencido el crimen’ porque simplemente eso es lo que buscan las organizaciones”, indicó.

“Me he quebrado, pero públicamente no lo puedo hacer”, subrayó en referencia al homicidio del fiscal César Suárez, asesinado en los últimos días en Ecuador.

“El día que matan a César, yo hablé en la mañana con él”, contó.

La fiscal indicó también que “vamos a continuar a pesar de estos golpes”.

La entrevista completa con la funcionaria se podrá ver este sábado en el programa Desde Adentro de NTN24.