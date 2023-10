Testimonios de latinos que sobrevivieron al brutal ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel

Cientos de personas muertas ha dejado la incursión armada de Hamás en Israel, entre ellas mujeres, niños y ancianos, así como jóvenes que fueron masacrados durante un festival de música que se celebraba el pasado fin de semana muy cerca de la Franja de Gaza.

Además de ciudadanos israelíes, la arremetida terrorista de Hamás también ha amenazado la integridad de muchos extranjeros, algunos de ellos víctimas mortales del ataque y otros que se teme fueron tomados como rehenes por milicianos de este grupo.

Precisamente, el programa La Noche de NTN24, conoció testimonios de quienes sufrieron en carne propia el terrorismo de Hamás y se salvaron de la muerte o el secuestro.

Una de estas personas es Galia Sopher, mexicana, quien contó cómo ella, su esposo y sus pequeñas hijas se salvaron del infierno.

“Escuché el sonido que es inconfundible de aviones de guerra y recé que fuera lluvia. Pero no, tres segundos después escuché una cantidad de bum bum bum bum, me eché encima de mis hijas para protegerlas porque eso es lo que hay que hacer. Eso es para lo que estamos entrenados. Cuando no hay refugio al cual correr, te tiras al suelo, si hay niños te tiras encima de ellos”, contó.

La Noche también habló con Sheinde Renner, residente en Israel. "Es algo que no se puede creer, es incomprensible la maldad y la crueldad, ni siquiera se le pueden llamar humanos porque cuando entran a casas y asesinan familias sin piedad, es solo por el odio que se les ha enseñado".

Vea el programa completo en el video que acompaña este artículo.