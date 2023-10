"Vivimos el apocalipsis", el duro relato de Galia Sopher, mexicana que se salvó del terrorismo de Hamás

Galia Sopher, una mujer mexicana madre de dos pequeñas hijas, describió en La Noche de NTN24 el aterrador comienzo de lo que ha sido considerado como uno de los peores ataques de Hamás en territorio de Israel.

Mencionó que hacia las 6:30 am cuando estaba durmiendo empezó a sentir algunos estruendos que interrumpieron su tranquilidad.

“Escuché el sonido que es inconfundible de aviones de guerra y recé que fuera lluvia. Pero no, tres segundos después escuché una cantidad de bum bum bum bum, me eché encima de mis hijas para protegerlas porque eso es lo que hay que hacer. Eso es para lo que estamos entrenados, cuando no hay refugio al cual correr, te tiras al suelo, si hay niños te tiras encima de ellos”.

Como pudieron los hombres del Kibutz a cargo de la seguridad, salieron a socorrer a los niños y a las mujeres, los sacaron de la tienda de campaña y los pudieron transportar hacia sus hogares.

“Llegaron varios hombres del Kibutz con coches grandes y nos rescataron, nos llevaron a nuestras casas, corrimos adentro del dormitorio de mis hijas, que es el cuarto de concreto reforzado. Cada una de las casas del Kibutz tiene cuartos así, allí estuvimos horas y horas sin electricidad, sin señal de celular, sin saber que estaba pasando, sin saber si había terroristas afuera dando vueltas o no. escuchando bombazos, cohetes, ametralladoras que era lo que más no asustaba”, dijo.

Horas después, relata Sopher, recibieron la instrucción de salir del Kibutz y de que los niños debían sentarse en el piso de los autos. “Al salir vimos autos o coches quemados, agarrados a disparos, vidrios rotos y chocados. Muchos cuerpos tirados en la calle, el apocalipsis total”, describió.

Señaló también que aún ella y sus vecinos no salen de la frustración y del asombro de lo que les ha tocado vivir durante los últimos tres días.

Al cumplir una década en territorio de Israel y padecer en carne propia un episodio tan cruel como el del pasado sábado, Sopher pide a las autoridades que "acaben con Hamás, no estoy hablando del pueblo palestino, sino del grupo terrorista que incluso ha venido acabando con su propia gente. Este grupo tiene que ser erradicado”.