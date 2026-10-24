Ucrania anuncia un alto al fuego temporal con Rusia para evacuar Oleshki a partir del 27 de octubre

Las autoridades oficiales de Ucrania anunciaron este sábado que el alto el fuego temporal pactado para permitir la evacuación de civiles y la entrega de suministros en la localidad sureña de Oleshki comenzará a regir de manera oficial el próximo 27 de octubre, tras concluir las coordinaciones técnicas entre las delegaciones negociadoras de ambos países.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, confirmó los pormenores del acuerdo tras mantener una reunión telemática con su contraparte rusa, Yana Lantrátova, con el establecimiento de la sincronización horaria para garantizar el cese de hostilidades en el frente sur.

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“Informé a la parte rusa de que el alto el fuego entrará en vigor el veintisiete de octubre a las tres de la madrugada, hora de Kiev, en estricta coincidencia con el inicio confirmado por la representación de Moscú”, precisó el alto funcionario ucraniano al detallar los avances humanitarios entre ambos países.

La tregua temporal, cuyo diseño preliminar fue avanzado la víspera por la oficina de la primera dama de los Estados Unidos en su calidad de mediadora exclusiva, responde a las múltiples peticiones internacionales formuladas para socorrer a la población civil atrapada en la ribera oriental del río Dniéper.

La localidad de Oleshki, situada frente a la capital provincial de Jersón, sufre desde hace meses una grave crisis humanitaria derivada de las restricciones de movilidad y el minado de los accesos terrestres atribuidos a las fuerzas de ocupación rusas.

La cooperación humanitaria en escenarios de conflicto bélico representa un paso indispensable para mitigar el sufrimiento de los ciudadanos no combatientes consagrados en el derecho internacional.

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El éxito de los corredores humanitarios reafirma la importancia de la diplomacia internacional en la búsqueda de soluciones prácticas frente a las emergencias generadas por la confrontación armada.