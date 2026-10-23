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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Rusia

Rusia anuncia negociación con Ucrania bajo mediación de Estados Unidos en Abu Dabi

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Rusia se mostró dispuesta a reanudar estas conversaciones de paz, estancadas desde principios de año, tras una reunión celebrada el miércoles entre el presidente, Vladimir Putin, y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff.

Negociaciones directas entre Rusia y Ucrania bajo mediación de Estados Unidos están "previstas" para noviembre en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, indicó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Rusia se mostró dispuesta a reanudar estas conversaciones de paz, estancadas desde principios de año, tras una reunión celebrada el miércoles entre el presidente, Vladimir Putin, y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, también había manifestado su apoyo a esta iniciativa.

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"Estas conversaciones (...) están programadas para la primera quincena de noviembre en Abu Dabi", declaró Peskov a la prensa.

El anuncio se produce en un contexto de intensificación de los esfuerzos diplomáticos por parte de la Casa Blanca, cuyo enviado se reunió el martes en Oslo con Zelenski y líderes europeos y el miércoles en San Petersburgo con Putin para reactivar las conversaciones de paz.

Tras estos encuentros, tanto Ucrania como Rusia se han mostrado dispuestos a reanudar las negociaciones directas con la mediación de Estados Unidos.

Moscú, que lleva a cabo una ofensiva a gran escala en Ucrania desde febrero de 2022, sugirió como fecha "alrededor del 10 de noviembre", mientras que Kiev abogó por retomar el diálogo "lo antes posible".

No obstante, Putin advirtió el jueves por la noche que el fin de estas negociaciones sería alcanzar "un acuerdo definitivo" y no "una especie de breve pausa en los combates", como piden Kiev y sus aliados. Mientras tanto, las dos partes beligerantes continúan con sus ataques.

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