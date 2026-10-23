NTN24
Viernes, 23 de octubre de 2026
Viernes, 23 de octubre de 2026
Ucrania

“La situación en Oleshky es crítica”: Melania Trump anuncia una tregua en Ucrania para evacuar a civiles de una ciudad al borde del desastre

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Melania Trump, primera dama de Estados Unidos - Foto: EFE
Melania Trump, primera dama de Estados Unidos - Foto: EFE
El acuerdo contempla abrir paso a la ayuda humanitaria y dejar que los habitantes de Oleshky, ocupada por Rusia, elijan por dónde salir.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció que ayudó a negociar una tregua temporal entre Rusia y Ucrania en Oleshky, una ciudad ocupada por las fuerzas rusas en donde los habitantes se enfrentan ante una grave escasez de alimentos, medicamentos y agua potable.

Según un comunicado de la Casa Blanca, el alto el fuego iniciará el 29 de octubre y hará que se haga posible el ingreso de ayuda humanitaria, así como también de facilitar la evacuación de civiles por medio de un corredor seguro. Los residentes podrán elegir si desean movilizarse a territorio controlado por Ucrania o dirigirse a Rusia.

“La situación en Oleshky es crítica. Es una ciudad en primera línea de combate, al borde del desastre”, afirmó Melania en el comunicado. La primera dama afirmó que intervino frente a la imposibilidad de hacer llegar asistencia a la población y evacuar a las personas mayores.

La Casa Blanca señaló que representantes civiles de los dos países visitarán a los habitantes para evaluar sus necesidades y coordinar el traslado de quienes quieran abandonar la ciudad. Un medio de comunicación de Estados Unidos, cuya identidad no fue revelada de principio en el anuncio, acompañará el operativo para documentar el proceso.

El presidente Donald Trump elogió la iniciativa de su esposa y aseguró que su objetivo es “salvar a los niños”. Además, indicó que la propuesta surgió de ella y que su oficina contactó a las dos partes.

Oleshky está situada en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, al otro lado del río Dniéper. Las tropas rusas ocuparon la ciudad en 2022. Previo a la invasión, tenía unos 24.000 habitantes; ahora hay entre 1.700 y 2.000, según estimaciones citadas por la Casa Blanca.

La población vive en condiciones extremas, con escasez de alimentos y medicinas, cortes de electricidad y riesgos por los combates, las minas y los ataques. La destrucción de la presa de Kajovka en 2023 igualmente provocó inundaciones que afectaron de forma grave la zona.

El anuncio se genera mientras Donald Trump intensifica sus esfuerzos para poner fin a la guerra, la cual inició con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero del año 2022.

Melania ya intervino en gestiones que tenían relación con niños separados de sus familias por el conflicto. No obstante, al momento del anuncio no había una confirmación pública inmediata de Ucrania acerca del acuerdo, por lo que su aplicación y sus resultados aún se tienen que comprobar.

Temas relacionados:

Ucrania

Melania Trump

Estados Unidos

Internacional

Tregua

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Me preocupa que esto pase en medio de unas elecciones”: experto tras detención de Luisa González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“El Sebin y DGCIM tiene unidades activas en la frontera por alerta de una posible llegada de María Corina Machado”: teniente Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

¿Saab teme cadena perpetua? Defensa del testaferro de Maduro busca frenar nueva ofensiva judicial

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
La cabeza de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez-Foto: EFE
TSJ

Designan 12 representantes de la sociedad civil para Comité de Postulaciones del TSJ ¿Quiénes son?

Ejército de Colombia - Fotos: AFP y X: @COL_EJERCITO
Ejército de Colombia

Así funciona el CCOES, el comando que logra éxito total contra 'narcocriminales' en Colombia

ELN - Foto AFP/ Neftalí Riascos Alegría alias "Marcos Pacífico" - Redes sociales
ELN

Criminal siniestro: así es el cabecilla del ELN "Marcos Pacífico", quien habría sido abatido tras fuerte bombardeo

Marchas en Venezuela - Foto: AFP
Movilizaciones

A una sola voz: el pueblo venezolano se manifestó en las calles exigiendo convocatoria a elecciones

Abelardo de la Espriella/ ELN - Fotos AFP
ELN

Quirúrgico y contundente: así fue el bombardeo de De la Espriella al ELN que habría abatido a cabecilla de esa organización terrorista

Más de Actualidad

Ver más
decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta-Foto: Stock Camva
Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía de Colombia decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta de SPEC LNG

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump calificó a Maduro como "el mayor patrocinador del terrorismo" y reveló el tiempo exacto que duró operación para capturar al dictador

Nicolás Maduro/ Alias "Timochenko" - Fotos EFE
Nicolás Maduro

El máximo cabecilla de las Farc: documento reveló que Maduro y Cilia se reunieron con alias "Timochenko"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta-Foto: Stock Camva
Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Minas y Energía de Colombia decreta racionamiento programado de gas por falla en la planta de SPEC LNG

Nelson Bustamante, presentador venezolano - Fotos: Instagram
La Guaira

Reconocido presentador Nelson Bustamante regresó a Venezuela y quedó impactado por lo que vio en La Guaira, zona devastada por el doblete sísmico

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump calificó a Maduro como "el mayor patrocinador del terrorismo" y reveló el tiempo exacto que duró operación para capturar al dictador

Nicolás Maduro/ Alias "Timochenko" - Fotos EFE
Nicolás Maduro

El máximo cabecilla de las Farc: documento reveló que Maduro y Cilia se reunieron con alias "Timochenko"

sismo en 6.9 sacude la península de Kamchatka, Rusia-Foto Ilustrada
Temblor

Fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia

Foto: Represión en Cuba
Régimen cubano

Inaudito: régimen de Cuba condenó a dos años de "Limitación de libertad" a influencer y su mamá por grabar a un policía

Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023