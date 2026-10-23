“La situación en Oleshky es crítica”: Melania Trump anuncia una tregua en Ucrania para evacuar a civiles de una ciudad al borde del desastre

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció que ayudó a negociar una tregua temporal entre Rusia y Ucrania en Oleshky, una ciudad ocupada por las fuerzas rusas en donde los habitantes se enfrentan ante una grave escasez de alimentos, medicamentos y agua potable.

Según un comunicado de la Casa Blanca, el alto el fuego iniciará el 29 de octubre y hará que se haga posible el ingreso de ayuda humanitaria, así como también de facilitar la evacuación de civiles por medio de un corredor seguro. Los residentes podrán elegir si desean movilizarse a territorio controlado por Ucrania o dirigirse a Rusia.

“La situación en Oleshky es crítica. Es una ciudad en primera línea de combate, al borde del desastre”, afirmó Melania en el comunicado. La primera dama afirmó que intervino frente a la imposibilidad de hacer llegar asistencia a la población y evacuar a las personas mayores.

La Casa Blanca señaló que representantes civiles de los dos países visitarán a los habitantes para evaluar sus necesidades y coordinar el traslado de quienes quieran abandonar la ciudad. Un medio de comunicación de Estados Unidos, cuya identidad no fue revelada de principio en el anuncio, acompañará el operativo para documentar el proceso.

El presidente Donald Trump elogió la iniciativa de su esposa y aseguró que su objetivo es “salvar a los niños”. Además, indicó que la propuesta surgió de ella y que su oficina contactó a las dos partes.

Oleshky está situada en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, al otro lado del río Dniéper. Las tropas rusas ocuparon la ciudad en 2022. Previo a la invasión, tenía unos 24.000 habitantes; ahora hay entre 1.700 y 2.000, según estimaciones citadas por la Casa Blanca.

La población vive en condiciones extremas, con escasez de alimentos y medicinas, cortes de electricidad y riesgos por los combates, las minas y los ataques. La destrucción de la presa de Kajovka en 2023 igualmente provocó inundaciones que afectaron de forma grave la zona.

El anuncio se genera mientras Donald Trump intensifica sus esfuerzos para poner fin a la guerra, la cual inició con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero del año 2022.

Melania ya intervino en gestiones que tenían relación con niños separados de sus familias por el conflicto. No obstante, al momento del anuncio no había una confirmación pública inmediata de Ucrania acerca del acuerdo, por lo que su aplicación y sus resultados aún se tienen que comprobar.