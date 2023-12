"Un fracaso de los sectores políticos": Académico sobre el resultado del plebiscito constitucional en Chile

El pueblo de Chile acudió a las urnas y rechazó, a través de un plebiscito, cambiar la Constitución que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet.

Fue el segundo intento de cambiar la Carta Magna, en donde el voto “en contra” se impuso con un 55,76% frente al "a favor" que se quedó con el 44,24%.

El plebiscito de este domingo 17 de diciembre se llevó a cabo un año después de que Chile rechazara el primer proyecto liderado por movimientos de izquierda en donde ganó el rechazo con el 61.89 %.

Tras este resultado, comenzó un nuevo proceso a cargo de un consejo elegido por voto popular y dominado por el Partido Republicano que propuso una Constitución más conservadora que la actual.

Al respecto, el programa La Mañana de NTN24 dialogó con Guillermo Holzmann, docente de la Universidad de Valparaíso, quien se refirió al resultado de la jornada como “un fracaso de los sectores políticos” de Chile.

“En definitiva vemos el reflejo de las luchas al interior de los distintos grupos, tanto en la derecha, la izquierda y al interior de cada partido (…), han hecho fracasar un proceso que buscaba superar una crisis institucional que surge en el año 2019”, afirmó.

Mencionó que la responsabilidad no es de la ciudadanía que vota “sino de quienes no pudieron, no supieron y no quisieron generar un espacio de convergencia para un acuerdo más transversal y que no tuviese esa imagen de 'poderización' que se mostró en ambos procesos”, argumentó.