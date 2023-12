Vuelve y juega: régimen de Maduro dilata y engaña, señalan diversos sectores venezolanos

Sin embargo, en horas de la mañana del día decisivo, el considerado número dos del régimen y vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello negó la posibilidad de suspender las inhabilitaciones a candidatos, entre ellos a María Corina Machado, quien aspira a la presidencia del país en las próximas elecciones de 2024. “Eso no va a ocurrir, porque eso no depende del Gobierno, son las instituciones que toman decisiones aquí", enfatizó.

Para el reconocido escritor y periodista venezolano, Orlando Avendaño la intención de Maduro ha sido la de dilatar y desviar la atención, pese a lo pactado el pasado 17 de octubre en Barbados con representantes de la oposición. “Desde el primero de diciembre, si el régimen no define nada, demostraron su ingenuidad nuevamente ante el régimen de Maduro. Hay que recordar que, hasta el día de hoy, todos, absolutamente todos los procesos de diálogo que ha habido en Venezuela han sido utilizados por el régimen, tanto para ganar tiempo como legitimidad. Por otro lado, los actores que han participado con el régimen han permitido desarrollar políticas de apaciguamiento con la dictadura. Esto ha sido bastante beneficioso para Maduro.

Avendaño considera que definitivamente al régimen no le importa incluso el costo político de levantarse de la mesa de diálogo o de incumplir los acuerdos.

¿Qué está en juego a partir de este primero de diciembre?

Para el reconocido analista político y económico Antonio de La Cruz resaltó que en esta última oportunidad, la negociación del régimen de Maduro y la plataforma posee una característica diferente y es que ha sido con la participación del gobierno de los Estados Unidos. “Este es un acuerdo básicamente elaborado por Juan González de la Casa Blanca y Jorge Rodríguez como representante del régimen de Maduro y que al final, cuando llegaron a estos macro acuerdos, se invitó a la Plataforma Unitaria porque es el mecanismo que utiliza la Casa Blanca para validarlos. “Creo que si Maduro vuelve a traicionar como hay traicionado los otros acuerdos, los 15 anteriores, para seguir ganando tiempo y poder justificar su confianza en el poder, pienso que está jugando con candela en este momento. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí no está quedando mal la Plataforma Humanitaria. Aquí quien está quedando mal es la administración de los Estados Unidos”.

El investigador y expreso político Iván Simonovis, advierte que Maduro lo que pretende es desviar la atención y pretende hacer lo que sea necesario para conservar el poder. “Aquí lo que está perfectamente claro es que estos señores no han cumplido y no van a cumplir porque no existe ninguna manera que ellos democráticamente cedan el poder del país” Señaló que la estrategia del régimen incluye el próximo referendo del 3 de diciembre en relación con Esequibo, una zona en un pleito con Guyana, con el ánimo de distraer.